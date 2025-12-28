Pri potopení lode v Indonézii zahynul španielsky futbalový tréner s tromi deťmi
- DNES - 6:58
- Jakarta
Indonézske úrady potvrdili, že španielsky futbalový tréner a jeho tri deti zahynuli po tom, čo sa v piatok večer pri pobreží ostrova Padar potopila výletná loď s 11 ľuďmi na palube. Informovala o tom agentúra Reuters.
Tradičná indonézska plachetnica (pinisi) prevážala šesťčlennú rodinu zo Španielska, štyroch členov posádky a miestneho sprievodcu, keď sa potopila pri Padare, treťom najväčšom ostrove národného parku Komodo.
Sedem osôb sa podarilo zachrániť v sobotu v skorých ranných hodinách. Pátranie po štyroch pôvodne nezvestných Španieloch pokračovalo po nočnej prestávke aj v nedeľu ráno. Úsilie záchranárov od začiatku komplikovali silný príboj a nepriaznivé počasie.
Úmrtie 44-ročného Fernanda Martína Carrerasa, trénera ženského futbalového B-tímu Valencia CF a bývalého futbalistu, a troch z jeho detí vo veku deväť až 12 rokov potvrdili podľa vyhlásenia klubu miestne úrady. Nehodu prežila jeho manželka a jedna dcéra, ako aj posádka lode a sprievodca. Sústrasť za Martína Carrerasa podľa Reuters vyjadril aj madridský Real Madrid.
Indonézska agentúra pre meteorológiu, klimatológiu a geofyziku BMKG uviedla, že potopenie turistickej lode pravdepodobne spôsobili vysoké vlny spojené s tropickou búrkou, ktorá sa vytvorila južne od krajiny počas vianočných sviatkov a poškodila motor lode, ktorá potom zostala unášaná na mori.
Podobné nehody sa v Indonézii vyskytujú pravidelne, a to predovšetkým počas obdobia monzúnov, keď sa počasie môže veľmi rýchlo zmeniť. Príčinou bývajú často okrem poveternostných podmienok aj nedostatočné bezpečnostné normy, píše agentúra AFP.
