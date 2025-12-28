  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 28.12.2025Meniny má Ivana, Ivona
Bratislava

Poľsko chce do dvoch rokov vybudovať protidronový systém na východnej hranici

  • DNES - 6:02
  • Varšava
Poľsko chce do dvoch rokov vybudovať protidronový systém na východnej hranici

Poľsko plánuje do dvoch rokov dokončiť výstavbu nového systému protidronovej obrany pozdĺž svojej východnej hranice.

Prvé jeho súčasti by mohli byť k dispozícii už o pol roka. V rozhovore pre denník The Guardian to vo Varšave uviedol námestník poľského ministra obrany Cezary Tomczyk, informuje TASR.

Prvky nového systému budú integrované do staršej obrany vybudovanej pred desiatimi rokmi a budú zahŕňať rôzne úrovne - od guľometov, diel a rakiet až po rušičky dronov, vysvetlil Tomczyk. Podľa neho sú niektoré z týchto zbraní určené len na použitie v extrémnych či vojnových podmienkach.

Poľsko posilňuje svoju východnú hranicu okrem iného v reakcii na narušenie svojho vzdušného priestoru približne 20 ruskými dronmi, ktoré doň vstúpili v septembri počas útoku na Ukrajinu. Spojenecké sily vtedy nasadili stíhačky, ktoré niektoré z dronov zostrelili. Varšava aj Kyjev vyjadrili presvedčenie, že Rusko vyslalo drony do Poľska úmyselne.

Britský denník píše, že hoci žiaden protidronový systém nemôže byť úplne účinný proti systematickým a masívnym útokom, ktorým je vystavená Ukrajina, európske štáty na východnom krídle NATO sa snažia modernizovať svoju obranu, aby na novú hrozbu v podobe bezpilotných lietadiel dokázali reagovať.

Tomczyk uviedol, že nový projekt bude stáť viac ako dve miliardy eur a bude financovaný prevažne z európskeho programu pôžičiek na obranu (SAFE), ako aj z príspevkov zo štátneho rozpočtu.

Očakávame, že prvé funkcie systému budú k dispozícii približne o šesť mesiacov, možno aj skôr. Dokončenie celého systému potrvá 24 mesiacov,“ uviedol Tomczyk v rozhovore.

Popri obrane proti dronom buduje Poľsko aj opevnenia pozdĺž svojich pozemných hraníc s Bieloruskom a ruskou exklávou Kaliningrad. Ide o obranný program „Východný štít“, ktorý počíta aj s rozmiestnením protipechotných mín. Námestník ministra obrany povedal, že v každej pohraničnej obci budú zriadené špeciálne logistické centrá, kde bude uskladnené vybavenie na blokovanie hraníc, pripravené na nasadenie v priebehu niekoľkých hodín.

Pravda je taká, že pokiaľ sa Ukrajina bráni a bojuje proti Rusku, Európa nie je ohrozená konvenčnou vojnou v pravom zmysle tohto slova. Namiesto toho budeme čeliť provokáciám a sabotážam,“ uviedol Tomczyk. Dodal však, že ak Západ dovolí Rusku zvíťaziť na Ukrajine, nemusí trvať dlho, kým Kremeľ upriami svoju pozornosť na Európu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Srbsko: Podpora členstva v EÚ klesla na necelých 36 percent

Srbsko: Podpora členstva v EÚ klesla na necelých 36 percent

DNES - 5:59Zahraničné

Dôvera verejnosti v Srbsku voči Európskej únii klesá po štyroch rokoch bez otvorenia jedinej novej kapitoly prístupových rozhovorov.

Lavrov: Rusko je proti nezávislosti Taiwanu a považuje ho za súčasť Číny

Lavrov: Rusko je proti nezávislosti Taiwanu a považuje ho za súčasť Číny

DNES - 5:44Zahraničné

Rusko je proti akejkoľvek forme nezávislosti Taiwanu a považuje ostrov za neoddeliteľnú súčasť Číny, vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

V Paríži zadržali asi 40 ľudí, ktorí pri Eiffelovej veži vypúšťali ohňostroje

V Paríži zadržali asi 40 ľudí, ktorí pri Eiffelovej veži vypúšťali ohňostroje

DNES - 5:43Zahraničné

Polícia v Paríži v sobotu večer zadržala približne 40 ľudí, ktorí v centre metropoly neďaleko Eiffelovej veže odpaľovali zábavnú pyrotechniku. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na francúzske médiá.

Kanadský premiér: Mier na Ukrajine si vyžaduje ochotu Ruska

Kanadský premiér: Mier na Ukrajine si vyžaduje ochotu Ruska

VČERA - 19:08Zahraničné

Mier na Ukrajine si vyžaduje ochotu Ruska dosiahnuť ho, uviedol v sobotu kanadský premiér Mark Carney.

Vosveteit.sk
Myslíš, že „Vymazať históriu“ ťa chráni? Ani zďaleka. Toto sú tvoje online stopy, ktoré nikdy z internetu nezmiznúMyslíš, že „Vymazať históriu“ ťa chráni? Ani zďaleka. Toto sú tvoje online stopy, ktoré nikdy z internetu nezmiznú
Vedci vo vnútri Zeme objavili záhadný stav hmoty. Pevný kov sa tam správa ako tekutinaVedci vo vnútri Zeme objavili záhadný stav hmoty. Pevný kov sa tam správa ako tekutina
Používatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítaťPoužívatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítať
Waze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximumWaze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximum
Polícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každýPolícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každý
Populárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárovPopulárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárov
Rakovina sa nespráva tak, ako sme si mysleli. Nový nástroj odhalil skryté genetické siete, ktoré rozhodujú o jej prežitíRakovina sa nespráva tak, ako sme si mysleli. Nový nástroj odhalil skryté genetické siete, ktoré rozhodujú o jej prežití
POZOR! Takto vyzerajú najčastejšie WhatsApp podvody, ktoré lomcujú Slovenskom. Tieto dve nastavenia ťa dokážu ochrániť, toto si hneď zapniPOZOR! Takto vyzerajú najčastejšie WhatsApp podvody, ktoré lomcujú Slovenskom. Tieto dve nastavenia ťa dokážu ochrániť, toto si hneď zapni
Po desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadielPo desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadiel
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP