  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 28.12.2025Meniny má Ivana, Ivona
Bratislava

Pri dopravnej nehode v Detve zomrel v sobotu večer 80-ročný chodec

  • DNES - 6:01
  • Detva
Pri dopravnej nehode v Detve zomrel v sobotu večer 80-ročný chodec

Pri tragickej dopravnej nehode na Ulici Milana Rastislava Štefánika v Detve zomrel v sobotu večer 80-ročný chodec. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.

Spresnila, že podľa doteraz zistených informácií mal 28-ročný vodič zraziť na osvetlenom priechode pre chodcov 80-ročného človeka, ktorý napriek snahe záchranárov zraneniam na mieste podľahol. „Vodič bol podrobený dychovej skúške a orientačnému testu na drogy, ktoré boli s negatívnym výsledkom,“ objasnila hovorkyňa. Na mieste bol aj znalec z odboru dopravy. Presná príčina nehody je predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Po ťažkej chorobe umrel riaditeľ Múzea letectva v Košiciach M. Hájek

Po ťažkej chorobe umrel riaditeľ Múzea letectva v Košiciach M. Hájek

VČERA - 19:06Domáce

Po ťažkej chorobe umrel v piatok (26. 12.) riaditeľ Múzea letectva v Košiciach Miroslav Hájek. Na sociálnej sieti to v sobotu potvrdilo samotné múzeum.

HZS pomáhala zranenej turistke pod Malým Rozsutcom v Malej Fatre

HZS pomáhala zranenej turistke pod Malým Rozsutcom v Malej Fatre

VČERA - 18:32Domáce

Horská záchranná služba pomáhala 37-ročnej českej turistke, ktorá si na turistickom značenom chodníku pod Malým Rozsutcom v Malej Fatre pošmyknutím privodila poranenie dolnej končatiny v oblasti členka.

SHMÚ: Varuje pred silným vetrom, na horách môže mať silu víchrice

SHMÚ: Varuje pred silným vetrom, na horách môže mať silu víchrice

VČERA - 14:58Domáce

Veľkú časť Slovenska potrápi od sobotňajšieho podvečera silný vietor. Na horách môže dosiahnuť až silu víchrice. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

M. Šutaj Eštok: Personálna situácia v polícii sa v roku 2025 zlepšila

M. Šutaj Eštok: Personálna situácia v polícii sa v roku 2025 zlepšila

VČERA - 11:30Domáce

Personálna situácia v Policajnom zbore sa v roku 2025 zlepšila. Do zboru nastúpilo viac ako 1200 nových policajtov.

Vosveteit.sk
Myslíš, že „Vymazať históriu“ ťa chráni? Ani zďaleka. Toto sú tvoje online stopy, ktoré nikdy z internetu nezmiznúMyslíš, že „Vymazať históriu“ ťa chráni? Ani zďaleka. Toto sú tvoje online stopy, ktoré nikdy z internetu nezmiznú
Vedci vo vnútri Zeme objavili záhadný stav hmoty. Pevný kov sa tam správa ako tekutinaVedci vo vnútri Zeme objavili záhadný stav hmoty. Pevný kov sa tam správa ako tekutina
Používatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítaťPoužívatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítať
Waze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximumWaze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximum
Polícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každýPolícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každý
Populárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárovPopulárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárov
Rakovina sa nespráva tak, ako sme si mysleli. Nový nástroj odhalil skryté genetické siete, ktoré rozhodujú o jej prežitíRakovina sa nespráva tak, ako sme si mysleli. Nový nástroj odhalil skryté genetické siete, ktoré rozhodujú o jej prežití
POZOR! Takto vyzerajú najčastejšie WhatsApp podvody, ktoré lomcujú Slovenskom. Tieto dve nastavenia ťa dokážu ochrániť, toto si hneď zapniPOZOR! Takto vyzerajú najčastejšie WhatsApp podvody, ktoré lomcujú Slovenskom. Tieto dve nastavenia ťa dokážu ochrániť, toto si hneď zapni
Po desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadielPo desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadiel
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP