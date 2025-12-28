Pri dopravnej nehode v Detve zomrel v sobotu večer 80-ročný chodec
Pri tragickej dopravnej nehode na Ulici Milana Rastislava Štefánika v Detve zomrel v sobotu večer 80-ročný chodec. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
Spresnila, že podľa doteraz zistených informácií mal 28-ročný vodič zraziť na osvetlenom priechode pre chodcov 80-ročného človeka, ktorý napriek snahe záchranárov zraneniam na mieste podľahol. „Vodič bol podrobený dychovej skúške a orientačnému testu na drogy, ktoré boli s negatívnym výsledkom,“ objasnila hovorkyňa. Na mieste bol aj znalec z odboru dopravy. Presná príčina nehody je predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Po ťažkej chorobe umrel riaditeľ Múzea letectva v Košiciach M. Hájek
Po ťažkej chorobe umrel v piatok (26. 12.) riaditeľ Múzea letectva v Košiciach Miroslav Hájek. Na sociálnej sieti to v sobotu potvrdilo samotné múzeum.
HZS pomáhala zranenej turistke pod Malým Rozsutcom v Malej Fatre
Horská záchranná služba pomáhala 37-ročnej českej turistke, ktorá si na turistickom značenom chodníku pod Malým Rozsutcom v Malej Fatre pošmyknutím privodila poranenie dolnej končatiny v oblasti členka.
SHMÚ: Varuje pred silným vetrom, na horách môže mať silu víchrice
Veľkú časť Slovenska potrápi od sobotňajšieho podvečera silný vietor. Na horách môže dosiahnuť až silu víchrice. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
M. Šutaj Eštok: Personálna situácia v polícii sa v roku 2025 zlepšila
Personálna situácia v Policajnom zbore sa v roku 2025 zlepšila. Do zboru nastúpilo viac ako 1200 nových policajtov.