Srbsko: Podpora členstva v EÚ klesla na necelých 36 percent
- DNES - 5:59
- Záhreb
Dôvera verejnosti v Srbsku voči Európskej únii klesá po štyroch rokoch bez otvorenia jedinej novej kapitoly prístupových rozhovorov.
Podľa nedávneho prieskumu pre portál Savremena politika by v hypotetickom referende o členstve v EÚ budúci týždeň hlasovalo za 35,8 percenta respondentov, pričom 33 percent by bolo proti. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra Hina, píše TASR.
Podpora je vyššia medzi mladšími voličmi, zatiaľ čo starší občania sú viac proti vstupu do Únie. Približne 22,4 percent oslovených nebolo rozhodnutých a 8,8 percenta by nehlasovalo.
Pred 15 rokmi podporovalo členstvo v EÚ takmer 70 percent Srbov, pričom ich podiel mnoho rokov zotrvával nad 50 percentami. V auguste 2022 išlo ešte o 57 percent, do decembra 2022 sa však podpora znížila na 43 percent.
Najnovší prieskum z decembra tohto roka ukázal, že nesúhlas je najnižší medzi ľuďmi vo veku 18 – 29 rokov (18,7 percenta), no len 41,9 percenta príslušníkov tejto vekovej skupiny podporuje členstvo v EÚ, pričom takmer tretina je nerozhodnutá. Medzi ľuďmi staršími ako 70 rokov je za vstup do EÚ len 20 percent.
Posledné dve správy Európskej komisie o pokroku Srbska v prístupovom procese, vydané koncom rokov 2024 a 2025, konštatovali nezlepšenie v oblasti demokratických inštitúcií, právneho štátu, slobody médií a slobody prejavu, pričom poukázali na posilnenie represie počas protivládnych protestov, ktoré sa začali v roku 2024. Členské štáty EÚ nedávno nepodporili otvorenie skupiny ôsmich kapitol týkajúcich sa konkurencieschopnosti a inkluzívneho rastu.
Poľsko chce do dvoch rokov vybudovať protidronový systém na východnej hranici
Poľsko plánuje do dvoch rokov dokončiť výstavbu nového systému protidronovej obrany pozdĺž svojej východnej hranice. Prvé jeho súčasti by mohli byť k dispozícii už o pol roka.
Lavrov: Rusko je proti nezávislosti Taiwanu a považuje ho za súčasť Číny
Rusko je proti akejkoľvek forme nezávislosti Taiwanu a považuje ostrov za neoddeliteľnú súčasť Číny, vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
V Paríži zadržali asi 40 ľudí, ktorí pri Eiffelovej veži vypúšťali ohňostroje
Polícia v Paríži v sobotu večer zadržala približne 40 ľudí, ktorí v centre metropoly neďaleko Eiffelovej veže odpaľovali zábavnú pyrotechniku. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na francúzske médiá.
Kanadský premiér: Mier na Ukrajine si vyžaduje ochotu Ruska
Mier na Ukrajine si vyžaduje ochotu Ruska dosiahnuť ho, uviedol v sobotu kanadský premiér Mark Carney.