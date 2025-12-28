  • Články
Srbsko: Podpora členstva v EÚ klesla na necelých 36 percent

  • DNES - 5:59
  • Záhreb
Srbsko: Podpora členstva v EÚ klesla na necelých 36 percent

Dôvera verejnosti v Srbsku voči Európskej únii klesá po štyroch rokoch bez otvorenia jedinej novej kapitoly prístupových rozhovorov.

Podľa nedávneho prieskumu pre portál Savremena politika by v hypotetickom referende o členstve v EÚ budúci týždeň hlasovalo za 35,8 percenta respondentov, pričom 33 percent by bolo proti. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra Hina, píše TASR.

Podpora je vyššia medzi mladšími voličmi, zatiaľ čo starší občania sú viac proti vstupu do Únie. Približne 22,4 percent oslovených nebolo rozhodnutých a 8,8 percenta by nehlasovalo.

Pred 15 rokmi podporovalo členstvo v EÚ takmer 70 percent Srbov, pričom ich podiel mnoho rokov zotrvával nad 50 percentami. V auguste 2022 išlo ešte o 57 percent, do decembra 2022 sa však podpora znížila na 43 percent.

Najnovší prieskum z decembra tohto roka ukázal, že nesúhlas je najnižší medzi ľuďmi vo veku 18 – 29 rokov (18,7 percenta), no len 41,9 percenta príslušníkov tejto vekovej skupiny podporuje členstvo v EÚ, pričom takmer tretina je nerozhodnutá. Medzi ľuďmi staršími ako 70 rokov je za vstup do EÚ len 20 percent.

Posledné dve správy Európskej komisie o pokroku Srbska v prístupovom procese, vydané koncom rokov 2024 a 2025, konštatovali nezlepšenie v oblasti demokratických inštitúcií, právneho štátu, slobody médií a slobody prejavu, pričom poukázali na posilnenie represie počas protivládnych protestov, ktoré sa začali v roku 2024. Členské štáty EÚ nedávno nepodporili otvorenie skupiny ôsmich kapitol týkajúcich sa konkurencieschopnosti a inkluzívneho rastu.

Zdroj: Info.sk, TASR
