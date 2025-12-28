  • Články
V Paríži zadržali asi 40 ľudí, ktorí pri Eiffelovej veži vypúšťali ohňostroje

V Paríži zadržali asi 40 ľudí, ktorí pri Eiffelovej veži vypúšťali ohňostroje

Polícia v Paríži v sobotu večer zadržala približne 40 ľudí, ktorí v centre metropoly neďaleko Eiffelovej veže odpaľovali zábavnú pyrotechniku. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na francúzske médiá.

Incident, ku ktorému došlo krátko pred 21.00 h SEČ na námestí Place de Trocadéro, zaznamenali bezpečnostné zložky na kamerových záznamoch. Polícia následne vykonala zásah proti skupine ľudí, ktorú podozrieva z vypúšťania ohňostrojov a dymových bômb. Podľa pôvodných informácií bolo zadržaných 25 osôb, polícia neskôr potvrdila, že zadržala 40 ľudí.

Policajný prefekt ďakuje svojim príslušníkom za ich pohotovosť a profesionalitu, vďaka ktorým sa podarilo nepokoje potlačiť,“ uviedlo parížske policajné riaditeľstvo pre francúzsku televíziu BFMTV. Dodalo, že nikto nebol zranený. Vo veci bolo začaté vyšetrovanie.

Denník Le Parisien pripomenul, že v priebehu uplynulých týždňov ide v Paríži o druhý incident zahŕňajúci zábavnú pyrotechniku. Loris Giuliano, pôsobiaci predovšetkým na platforme Youtube, bez povolenia odpálil 12. decembra ohňostroj neďaleko Eiffelovej veže. Úrady vtedy nikoho nezadržali, iniciovali však vyšetrovanie za „ohrozenie iných zjavne úmyselným porušením bezpečnostných alebo preventívnych povinností“.

Zdroj: Info.sk, TASR
