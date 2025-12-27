  • Články
Sobota, 27.12.2025Meniny má Filoména
Bratislava

Kanadský premiér: Mier na Ukrajine si vyžaduje ochotu Ruska

  • DNES - 19:08
  • Halifax
Mier na Ukrajine si vyžaduje ochotu Ruska dosiahnuť ho, uviedol v sobotu kanadský premiér Mark Carney.

Na stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v kanadskom Halifaxe tiež oznámil ďalšiu ekonomickú pomoc pre Kyjev vo výške 2,5 miliardy dolárov. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a stanice BBC.

Máme podmienky... pre spravodlivý a trvalý mier, to si však vyžaduje ochotné Rusko,“ povedal Carney. Ruské útoky na Kyjev z uplynulej noci, ktoré označil za „barbarstvo“, podľa neho ukazujú, aké dôležité je stáť pri Ukrajine.

Zelenskyj navštívil Kanadu na ceste na nedeľňajšie stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Floride. Carneymu sa poďakoval za podporu a povedal, že najnovšie nočné útoky sú „odpoveďou Ruska na naše mierové snahy a skutočne ukazujú, že (ruský prezident Vladimir) Putin nechce mier“.

Ukrajinský líder v krátkom vyjadrení pred novinármi dodal, že na zastavenie vojny sú potrebné dve veci – tlak na Rusko a dostatočná silná podpora pre Ukrajinu. Podľa jeho slov boli v poslednom čase urobené určité kroky, no je potrebná ďalšia diplomacia.

Zelenskyj bude po stretnutí s kanadským premiérom telefonicky hovoriť s európskymi lídrami o súčasnom stave rokovaní o mierovom pláne pre Ukrajinu. Videohovor na jeho žiadosť zorganizoval nemecký kancelár Friedrich Merz a podľa Európskej komisie sa na ňom zúčastní jej predsedníčka Ursula von der Leyenová, uviedla agentúra DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
