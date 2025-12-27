  • Články
Po ťažkej chorobe umrel riaditeľ Múzea letectva v Košiciach M. Hájek

  DNES - 19:06
  Košice
Po ťažkej chorobe umrel v piatok (26. 12.) riaditeľ Múzea letectva v Košiciach Miroslav Hájek. Na sociálnej sieti to v sobotu potvrdilo samotné múzeum.

Po dlhej, ťažkej a vyčerpávajúcej chorobe nás navždy opustil Miroslav Hájek. Hodnotiť a pripomínať jeho odborné znalosti a schopnosti by bolo nosením dreva do lesa. Koniec koncov, presvedčili sa o nich stovky ľudí, s ktorými prišiel za desiatky rokov práce v letectve a neskôr v oblasti múzejníctva do kontaktu. Ako jeho kolegovia a podriadení si ale chceme v prvom rade pripomenúť veľkého človeka s charakterom rodeného lídra, ktorý však nemal snahu sa nad nikoho vyvyšovať. Vždy rád poradil a s obľubou sa zapájal do neformálnych rozhovorov, do ktorých svojím nezameniteľným hlbokým hlasom vnášal osobitý šarm, nadhľad a láskavý humor,“ uviedlo múzeum.

Dodáva, že hoci Hájekovi v posledných mesiacoch ubúdalo síl, stále venoval svoju energiu a čas svojmu milovanému múzeu, ktoré vyše 20 rokov viedol a výrazne ho formoval. „Po našom riaditeľovi tak ostáva hlboká a nezmazateľná stopa. Je nám veľmi ľúto, že nemohla byť predsa len o niečo dlhšia. V myšlienkach sme s jeho najbližšími, ktorým želáme veľa síl,“ podotklo múzeum.

V krátkom životopise na stránke SIAF (Slovak international air fest) sa uvádza, že Hájek bol absolventom Vojenskej vysokej leteckej školy v Košiciach. Pracoval ako odborný inžinier Leteckého útvaru pre lietadlové systémy a prúdové motory, bol tiež hlavným inžinierom Výcvikovej letky a Vojenskej leteckej akadémie v Košiciach a tiež akrobatickej skupiny Biele Albatrosy. Okrem toho pôsobil aj ako technik údržby B1 piestových a prúdových lietadiel. Vo vojenskom a civilnom letectve strávil takmer 30 rokov.

Zdroj: Info.sk, TASR
