  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 27.12.2025Meniny má Filoména
Bratislava

HZS pomáhala zranenej turistke pod Malým Rozsutcom v Malej Fatre

  • DNES - 18:32
  • Terchová
HZS pomáhala zranenej turistke pod Malým Rozsutcom v Malej Fatre

Horská záchranná služba (HZS) v sobotu popoludní pomáhala 37-ročnej českej turistke, ktorá si na turistickom značenom chodníku pod Malým Rozsutcom v Malej Fatre pošmyknutím privodila poranenie dolnej končatiny v oblasti členka. HZS o tom informovala na webe.

Keďže žena omdlievala, bola o súčinnosť požiadaná Vrtuľníková záchranná zdravotná služba zo Žiliny, ktorá na heliporte Pod Bobotami vzala na palubu vrtuľníka horského záchranára. „Pacientka bola na mieste vyšetrená, ošetrená a pomocou vrtuľníka, s podozrením na zlomeninu členka, transportovaná do nemocničného zariadenia,“ spresnili z HZS.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Po ťažkej chorobe umrel riaditeľ Múzea letectva v Košiciach M. Hájek

Po ťažkej chorobe umrel riaditeľ Múzea letectva v Košiciach M. Hájek

DNES - 19:06Domáce

Po ťažkej chorobe umrel v piatok (26. 12.) riaditeľ Múzea letectva v Košiciach Miroslav Hájek. Na sociálnej sieti to v sobotu potvrdilo samotné múzeum.

SHMÚ: Varuje pred silným vetrom, na horách môže mať silu víchrice

SHMÚ: Varuje pred silným vetrom, na horách môže mať silu víchrice

DNES - 14:58Domáce

Veľkú časť Slovenska potrápi od sobotňajšieho podvečera silný vietor. Na horách môže dosiahnuť až silu víchrice. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

M. Šutaj Eštok: Personálna situácia v polícii sa v roku 2025 zlepšila

M. Šutaj Eštok: Personálna situácia v polícii sa v roku 2025 zlepšila

DNES - 11:30Domáce

Personálna situácia v Policajnom zbore sa v roku 2025 zlepšila. Do zboru nastúpilo viac ako 1200 nových policajtov.

Raši: Hlas ešte nenašiel podporu na vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy

Raši: Hlas ešte nenašiel podporu na vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy

DNES - 11:19Domáce

Koaličná strana Hlas-SD sa chce ešte vrátiť k téme vypustenia jedného volebného obvodu z Ústavy SR. Považuje to za správne riešenie. Na presadenie zmeny však zatiaľ nenašla podporu.

Vosveteit.sk
Používatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítaťPoužívatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítať
Waze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximumWaze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximum
Polícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každýPolícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každý
Populárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárovPopulárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárov
Rakovina sa nespráva tak, ako sme si mysleli. Nový nástroj odhalil skryté genetické siete, ktoré rozhodujú o jej prežitíRakovina sa nespráva tak, ako sme si mysleli. Nový nástroj odhalil skryté genetické siete, ktoré rozhodujú o jej prežití
POZOR! Takto vyzerajú najčastejšie WhatsApp podvody, ktoré lomcujú Slovenskom. Tieto dve nastavenia ťa dokážu ochrániť, toto si hneď zapniPOZOR! Takto vyzerajú najčastejšie WhatsApp podvody, ktoré lomcujú Slovenskom. Tieto dve nastavenia ťa dokážu ochrániť, toto si hneď zapni
Po desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadielPo desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadiel
Nová studená vojna sa presúva na Mesiac. Rusko a Čína tam chcú postaviť jadrovú elektráreň a predbehnúť AmeričanovNová studená vojna sa presúva na Mesiac. Rusko a Čína tam chcú postaviť jadrovú elektráreň a predbehnúť Američanov
To, čo fyzici poznali len z rovníc, teraz videli naživo. Po 90 rokoch zachytili „zvuk tepla“To, čo fyzici poznali len z rovníc, teraz videli naživo. Po 90 rokoch zachytili „zvuk tepla“
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP