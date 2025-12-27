HZS pomáhala zranenej turistke pod Malým Rozsutcom v Malej Fatre
Horská záchranná služba (HZS) v sobotu popoludní pomáhala 37-ročnej českej turistke, ktorá si na turistickom značenom chodníku pod Malým Rozsutcom v Malej Fatre pošmyknutím privodila poranenie dolnej končatiny v oblasti členka. HZS o tom informovala na webe.
Keďže žena omdlievala, bola o súčinnosť požiadaná Vrtuľníková záchranná zdravotná služba zo Žiliny, ktorá na heliporte Pod Bobotami vzala na palubu vrtuľníka horského záchranára. „Pacientka bola na mieste vyšetrená, ošetrená a pomocou vrtuľníka, s podozrením na zlomeninu členka, transportovaná do nemocničného zariadenia,“ spresnili z HZS.
Po ťažkej chorobe umrel riaditeľ Múzea letectva v Košiciach M. Hájek
Po ťažkej chorobe umrel v piatok (26. 12.) riaditeľ Múzea letectva v Košiciach Miroslav Hájek. Na sociálnej sieti to v sobotu potvrdilo samotné múzeum.
SHMÚ: Varuje pred silným vetrom, na horách môže mať silu víchrice
Veľkú časť Slovenska potrápi od sobotňajšieho podvečera silný vietor. Na horách môže dosiahnuť až silu víchrice. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
M. Šutaj Eštok: Personálna situácia v polícii sa v roku 2025 zlepšila
Personálna situácia v Policajnom zbore sa v roku 2025 zlepšila. Do zboru nastúpilo viac ako 1200 nových policajtov.
Raši: Hlas ešte nenašiel podporu na vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy
Koaličná strana Hlas-SD sa chce ešte vrátiť k téme vypustenia jedného volebného obvodu z Ústavy SR. Považuje to za správne riešenie. Na presadenie zmeny však zatiaľ nenašla podporu.