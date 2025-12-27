  • Články
Generálny tajomník OSN privítal prímerie medzi Kambodžou a Thajskom

  • DNES - 17:11
  • New York
Generálny tajomník OSN privítal prímerie medzi Kambodžou a Thajskom

Generálny tajomník OSN António Guterres v sobotu privítal dohodu o prímerí, ktorú oznámili Thajsko a Kambodža s cieľom ukončiť niekoľkotýždové pohraničné potýčky.

Guterres označil dohodu o prímerí za pozitívny krok smerom k „zmierneniu utrpenia civilistov, ukončeniu súčasných nepriateľských operácií a vytvoreniu prostredia prispievajúceho k dosiahnutiu trvalého mieru“, povedal hovorca Stéphane Dujarric.

Európska únia v sobotu takisto privítala dohodu o prímerí medzi Kambodžou a Thajskom. Hovorca EÚ pre zahraničnú politiku Anouar El Anouni vyzval obe strany, aby dohodu „implementovali v dobrej viere“. Vysoký komisár Organizácie Spojených národov (OSN) pre ľudské práva Volker Türk vyjadril nádej, že prímerie povedie k budovaniu mieru.

Kambodža a Thajsko v sobotu v spoločnom vyhlásení po troch dňoch rokovaní oznámili prímerie. Obe strany sa dohodli zastaviť všetky pohyby vojsk a umožniť civilistom žijúcim v pohraničných oblastiach čo najskôr sa vrátiť domov. Dohodli sa aj na spolupráci na odmínovaní a boji proti kybernetickým zločinom. Thajsko má na základe dohody do 72 hodín prepustiť 18 zajatých kambodžských vojakov.

Zdroj: Info.sk, TASR
