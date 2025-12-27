Burza: S&P 500 v piatok počas obchodovania vzrástol na nový rekord

  • Články
  • DNES - 16:16
  • New York
Akcie v USA na konci týždňa takmer stagnovali, keď uzavreli s miernym poklesom.

Širší index S&P 500 sa počas obchodovania dostal nové historické maximum. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

S&P 500 sa v piatok (26. 12.) oslabil o 0,03 % na 6929,94 bodu. Počas obchodovania sa dostal až na rekordné maximum 6945,77 bodu. Technologický Nasdaq Composite klesol o 0,09 % na 23.593,10 bodu. Kľúčový Dow Jones Industrial Average odpísal o 20,19 bodu alebo 0,04 % na 48.710,97 bodu.

Všetky tri hlavné americké indexy sa za celý uplynulý týždeň posilnili. S&P 500 si pripísal 1,4 %, čo bol jeho štvrtý týždňový rast za uplynulých päť týždňov. Dow Jones aj Nasdaq stúpli o viac než 1 %.

Zdroj: Info.sk, TASR
