Burza: S&P 500 v piatok počas obchodovania vzrástol na nový rekord
- DNES - 16:16
- New York
Akcie v USA na konci týždňa takmer stagnovali, keď uzavreli s miernym poklesom.
Širší index S&P 500 sa počas obchodovania dostal nové historické maximum. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
S&P 500 sa v piatok (26. 12.) oslabil o 0,03 % na 6929,94 bodu. Počas obchodovania sa dostal až na rekordné maximum 6945,77 bodu. Technologický Nasdaq Composite klesol o 0,09 % na 23.593,10 bodu. Kľúčový Dow Jones Industrial Average odpísal o 20,19 bodu alebo 0,04 % na 48.710,97 bodu.
Všetky tri hlavné americké indexy sa za celý uplynulý týždeň posilnili. S&P 500 si pripísal 1,4 %, čo bol jeho štvrtý týždňový rast za uplynulých päť týždňov. Dow Jones aj Nasdaq stúpli o viac než 1 %.
Ráž: Úsek D1 s tunelom Višňové vyrieši jeden z najväčších dopravných problémov
Otvorením diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové sa podľa ministra dopravy Jozefa Ráža môže definitívne vyriešiť jeden z najväčších dopravných problémov Slovenska.
Tomáš:Tento rok sa prijali kľúčové opatrenia v sociálnej oblasti i na trhu práce
Tento rok sa podarilo prijať v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR veľa kľúčových zmien a opatrení.
Na Tatranskej elektrickej železnici došlo k mimoriadnej udalosti
Na Tatranskej elektrickej železnici došlo vo štvrtok (25. 12.) k mimoriadnej udalosti. Dopravu v úseku Veľký Slavkov - Pod lesom tam museli na takmer hodinu a pol prerušiť.
Gazprom zvýšil tento rok dodávky plynu do Číny cez Silu Sibíri o viac než 25 %
Ruský plynárenský koncern Gazprom zvýšil tento rok dodávky plynu do Číny prostredníctvom plynovodu Sila Sibíri o viac než štvrtinu. Oznámil to tento týždeň šéf Gazpromu Alexej Miller, ktorého citovala agentúra Reuters.