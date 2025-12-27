  • Články
SHMÚ: Varuje pred silným vetrom, na horách môže mať silu víchrice

Veľkú časť Slovenska potrápi od sobotňajšieho podvečera silný vietor. Na horách môže dosiahnuť až silu víchrice. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Vietor na horách stredného a severného Slovenska môže dosiahnuť od 18.00 h až do nedeľňajšej (28. 12.) polnoci v nárazoch rýchlosť 110 - 135 km/h, v priemere 70 - 85 km/h. V oblasti Vysokých a Nízkych Tatier, pre ktorú vydali meteorológovia zvýšenú výstrahu 2. stupňa, môže v polohách nad 1500 metrov dosiahnuť vietor v nárazoch rýchlosť 135 - 160 km/h alebo priemerná rýchlosť 90 - 105 km/h, čo predstavuje silnú až mohutnú víchricu.

Na severnom Slovensku sa od polnoci a v priebehu nedele takisto môžu tvoriť snehové jazyky a záveje.

Pred silným nárazovým vetrom varuje SHMÚ aj v nižšie položených oblastiach juhozápadného a celého východného Slovenska. „Ojedinele očakávame výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 - 70 km/h,“ priblížili meteorológovia pri výstrahe 1. stupňa, platnej od 22.00 h až do nedeľňajšej polnoci.

Zdroj: Info.sk, TASR
