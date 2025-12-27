SHMÚ: Varuje pred silným vetrom, na horách môže mať silu víchrice
Veľkú časť Slovenska potrápi od sobotňajšieho podvečera silný vietor. Na horách môže dosiahnuť až silu víchrice. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
Vietor na horách stredného a severného Slovenska môže dosiahnuť od 18.00 h až do nedeľňajšej (28. 12.) polnoci v nárazoch rýchlosť 110 - 135 km/h, v priemere 70 - 85 km/h. V oblasti Vysokých a Nízkych Tatier, pre ktorú vydali meteorológovia zvýšenú výstrahu 2. stupňa, môže v polohách nad 1500 metrov dosiahnuť vietor v nárazoch rýchlosť 135 - 160 km/h alebo priemerná rýchlosť 90 - 105 km/h, čo predstavuje silnú až mohutnú víchricu.
Na severnom Slovensku sa od polnoci a v priebehu nedele takisto môžu tvoriť snehové jazyky a záveje.
Pred silným nárazovým vetrom varuje SHMÚ aj v nižšie položených oblastiach juhozápadného a celého východného Slovenska. „Ojedinele očakávame výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 - 70 km/h,“ priblížili meteorológovia pri výstrahe 1. stupňa, platnej od 22.00 h až do nedeľňajšej polnoci.
M. Šutaj Eštok: Personálna situácia v polícii sa v roku 2025 zlepšila
Personálna situácia v Policajnom zbore sa v roku 2025 zlepšila. Do zboru nastúpilo viac ako 1200 nových policajtov.
Raši: Hlas ešte nenašiel podporu na vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy
Koaličná strana Hlas-SD sa chce ešte vrátiť k téme vypustenia jedného volebného obvodu z Ústavy SR. Považuje to za správne riešenie. Na presadenie zmeny však zatiaľ nenašla podporu.
Alkohol počas sviatkov môže v rodinách viesť k hádkam a narúšať vzťahy
Pod vplyvom alkoholu sa často v medziľudských vzťahoch otvárajú nevyriešené veci, čo vedie k nekontrolovaným hádkam až narušeniu vzťahov.
Šaško: Rok 2025 bol v zdravotníctve prelomový, v zmenách chceme pokračovať
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) označil uplynulý rok v zdravotníctve za prelomový a zdôraznil, že rezort chce v nastolených systémových zmenách pokračovať aj v budúcom roku.