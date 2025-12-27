Ukrajina: Protikorupčný úrad tvrdí, že mu bránia v raziách v parlamente
- DNES - 14:01
- Kyjev
Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) v sobotu oznámil, že bezpečnostné zložky mu bránia vykonať razie v parlamente.
Zásahy podľa úradu súvisia s novým vyšetrovaním korupcie, do ktorého majú byť zapletení aj niektorí poslanci. TASR sa odvoláva na správy agentúry AFP a denníka Ukrajinska pravda.
NABU vo vyhlásení doplnil, že spolu so Špecializovanou protikorupčnou prokuratúrou (SAP) na základe utajenej operácie odhalil organizovanú zločineckú skupinu, ktorej členmi mali byť aj súčasní poslanci ukrajinského parlamentu.
„Zamestnanci Úradu štátnej ochrany kladú odpor príslušníkom NABU počas vyšetrovacích akcií vo výboroch Verchovnej rady (Najvyššej rady) Ukrajiny,“ dodal úrad na sociálnej sieti Telegram.
Podľa vyšetrovania členovia skupiny systematicky získavali neoprávnené výhody výmenou za hlasovanie v parlamente, doplnil NABU. Viac informácií plánuje zverejniť neskôr. Dosiaľ neuviedol, ktorých poslancov sa vyšetrovanie týka.
Vysokopostavení predstavitelia Ukrajiny boli v posledných mesiacoch zapletení do série korupčných škandálov. Jeden z nich viedol v novembri k rezignácii Andrija Jermaka z postu šéfa kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského. Vyšetrovania zároveň odhalili úplatkársky systém v energetickom sektore v hodnote približne 100 miliónov dolárov, ktorú mal podľa médií organizovať údajný osobný priateľ hlavy štátu, píše AFP.
Informácie o raziách sa dostali na verejnosť v čase, keď Zelenskyj odcestoval do Spojených štátov na rokovania o pláne na ukončenie vojny na Ukrajine. Zároveň prišli krátko po rozsiahlych ruských dronových a raketových útokoch na Kyjev, pri ktorých zahynul najmenej jeden človek a desiatky ďalších utrpeli zranenia.
Korupčné škandály vyvolali v krajine silné pobúrenie verejnosti v období, keď Rusko pokračuje v úderoch na energetickú infraštruktúru, čo spôsobuje výpadky elektriny a ohrozuje dodávky tepla počas zimy. Prípad je zároveň citlivý aj z politického hľadiska, keďže Zelenskyj sa snaží vyrokovať pre Ukrajinu čo najlepšie podmienky v mierových rokovaniach sprostredkovaných Washingtonom, poznamenala francúzska agentúra.
