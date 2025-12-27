Ráž: Úsek D1 s tunelom Višňové vyrieši jeden z najväčších dopravných problémov
- DNES - 13:08
- Bratislava
Otvorením diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové sa podľa ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) môže definitívne vyriešiť jeden z najväčších dopravných problémov Slovenska.
„Časová úspora pri prejazde tunelom Višňové bude rádovo v desiatkach minút oproti súčasnej trase popod Strečno,“ uviedol pre TASR Ráž pri hodnotení tohto roka v doprave.
Pri odovzdaní D1 s tunelom Višňové (22. 12.) minister na sociálnej sieti priznal, že na tento deň sa tešil zrejme najviac od nástupu do funkcie. Označil to za najkrajší vianočný darček pre motoristov. „Táto zakliata skala a najväčšia dopravná jazva na Slovensku je zahojená. Verím, že motoristi tu zažijú veľa šťastných kilometrov, ocenia, že hodiny, ktoré často strávili v kolónach pod Strečnom, sú raz a navždy za nami,“ podotkol Ráž.
Ako pre TASR minister pokračoval, v tomto roku odovzdali aj diaľničné obchvaty Tvrdošína a Košíc a úsek R2 Kriváň - Mýtna. „Tiež sa nám podarilo ukončiť súťaže na všetky tri chýbajúce úseky kysuckej D3 a podpísať zmluvy so zhotoviteľmi. Dokonca na jednom z úsekov sme stihli poklepať základný kameň, konkrétne na úseku s druhou rúrou tunela Horelica,“ poukázal Ráž. „Držíme tak sľub, ktorý sme dali - rozostavať Slovensko,“ poznamenal.
Prínosy novovybudovaných diaľničných úsekov sa podľa ministra ukázali prakticky ihneď po ich sprevádzkovaní. Najvýraznejší efekt je viditeľný najmä v presune tranzitnej nákladnej dopravy z miest a obcí, ako aj z ciest nižších kategórií.
„Obchvat Tvrdošína odklonil približne 71 % tranzitnej nákladnej dopravy, čím sa výrazne znížilo dopravné zaťaženie v meste. V Košiciach evidujeme ešte výraznejší pokles tranzitu, keď nový obchvat odviedol až 90 % kamiónovej dopravy,“ priblížil Ráž. Rovnako pozitívny vplyv má podľa neho aj R2 medzi Kriváňom a Mýtnou, na ktorú sa presunulo až 94 % nákladnej dopravy z cesty I/16. „Tieto zmeny prispievajú k vyššej bezpečnosti a zlepšeniu kvality života obyvateľov v jednotlivých regiónoch,“ uviedol.
Ministra veľmi mrzí, že Úrad pre verejné obstarávanie nariadil zrušiť súťaž na posledný nerozostavaný úsek D1 medzi Bratislavou a Košicami, a to Turany - Hubová. To podľa neho vracia celý proces späť o dva roky a štát to na socio-ekonomických dôsledkoch bude stáť viac ako miliardu eur.
V prípade ciest I. triedy sa podarilo nájsť riešenie na zlepšenie zlého stavu mostov, a to ich masívnou opravou formou pripravovaného projektu verejno-súkromného partnerstva. „Tiež sme začali s výstavbou obchvatu Prievidze,“ pripomenul minister.
V železničnej doprave ukončili napríklad veľký projekt z Plánu obnovy a odolnosti - elektrifikáciu trate Bánovce nad Ondavou - Humenné. Nedávno odovzdali aj zmodernizovanú trať medzi Čadcou a hranicami s Českom. „Tiež sa dokončila komplexná rekonštrukcia železničného úseku medzi Devínskou Novou Vsou a Marcheggom, vďaka ktorej sa posilnilo cezhraničné spojenie medzi Slovenskom a Rakúskom. Elektrifikovaný úsek máme už aj od Hanisky po Moldavu nad Bodvou,“ doplnil Ráž.
Za veľkú vec označil spustenie leteckej linky Bratislava - Košice, ktorá sa teší veľkej obľube. „Sme radi, že sa nám po šiestich rokoch opäť podarilo zaviesť toto rýchle a bezpečné spojenie medzi našimi dvomi najväčšími mestami,“ dodal pre TASR minister dopravy.
