Sobota, 27.12.2025
Francúzsko: Macronova popularita klesla na najnižšiu úroveň od nástupu do úradu

Popularita francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona klesla na najnižšiu úroveň od jeho nástupu do funkcie v roku 2017, ukázal najnovší prieskum zverejnený v piatok.

Z prieskumu agentúry Toluna Harris pre televíziu LCI vyplýva, že Macrona pozitívne vníma len 25 percent Francúzov. Podľa riaditeľa agentúry Jeana Daniela Levyho to môže byť zapríčinené tým, že Francúzi svojho prezidenta posudzujú najmä cez jeho činy v domácej politike bez ohľadu na jeho zahraničnopolitické postoje.

Online prieskum na vzorke 1099 Francúzov taktiež ukázal, že len 37 percent z nich si plánuje pozrieť Macronov koncoročný prejav 31. decembra. Minulý rok si ho chcelo pozrieť 40 percent Francúzov.

Popularita všetkých politikov vo Francúzsku tento rok podľa prieskumu agentúry Toluna Harris klesla. Najpopulárnejším politikom sa s 42 percentami stal predseda Národného združenia (RN) Jordan Bardella.

Zdroj: Info.sk, TASR
