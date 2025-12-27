Francúzsko: Macronova popularita klesla na najnižšiu úroveň od nástupu do úradu
- DNES - 12:04
- Paríž
Popularita francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona klesla na najnižšiu úroveň od jeho nástupu do funkcie v roku 2017, ukázal najnovší prieskum zverejnený v piatok.
Z prieskumu agentúry Toluna Harris pre televíziu LCI vyplýva, že Macrona pozitívne vníma len 25 percent Francúzov. Podľa riaditeľa agentúry Jeana Daniela Levyho to môže byť zapríčinené tým, že Francúzi svojho prezidenta posudzujú najmä cez jeho činy v domácej politike bez ohľadu na jeho zahraničnopolitické postoje.
Online prieskum na vzorke 1099 Francúzov taktiež ukázal, že len 37 percent z nich si plánuje pozrieť Macronov koncoročný prejav 31. decembra. Minulý rok si ho chcelo pozrieť 40 percent Francúzov.
Popularita všetkých politikov vo Francúzsku tento rok podľa prieskumu agentúry Toluna Harris klesla. Najpopulárnejším politikom sa s 42 percentami stal predseda Národného združenia (RN) Jordan Bardella.
Zelenskyj koordinuje postoje s európskymi lídrami pred stretnutím s Trumpom
Zelenskyj pred nedeľňajším stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom hovoril s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a ďalšími lídrami o krokoch v mierových rokovaniach vo vojne na Ukrajine.
Thajsko a Kambodža sa dohodli na „okamžitom“ prímerí
Thajsko a Kambodža sa v sobotu dohodli na „okamžitom“ prímerí, uviedli obe krajiny v spoločnom vyhlásení, v ktorom sa zaviazali ukončiť týždne trvajúce pohraničné potýčky.
NATO: Rutte tvrdí, že EÚ sa v otázke obrany nemusí odkloniť od USA
Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyjadril presvedčenie, že EÚ nemusí byť v oblasti obrany úplne nezávislá od Spojených štátov, napriek súčasnému smerovaniu vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Nigéria: USA použili pri útokoch na militantov z IS rakety vypálené z dronov
Nigérijský minister informácií Mohamed Idris uviedol, že útoky USA proti militantom džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v severozápadnej Nigérii boli vykonané pomocou riadených striel vypálených z dronov.