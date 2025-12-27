  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 27.12.2025Meniny má Filoména
Bratislava

M. Šutaj Eštok: Personálna situácia v polícii sa v roku 2025 zlepšila

  • DNES - 11:30
  • Bratislava
M. Šutaj Eštok: Personálna situácia v polícii sa v roku 2025 zlepšila

Personálna situácia v Policajnom zbore sa v roku 2025 zlepšila. Do zboru nastúpilo viac ako 1200 nových policajtov.

Odišlo ich približne 400. Personálny stav polície by sa tak mal zvýšiť o približne 800 príslušníkov. Pre TASR to v koncoročnom rozhovore uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Šéf rezortu považuje takýto prírastok za úspech. Počet policajtov sa podľa neho nezvýšil posledných desať rokov.

Aj ostatné krajiny v rámci Európskej únie majú rovnaké problémy. Ja som sa bavil aj na rokovaniach v Bruseli s mnohými mojimi kolegami, že ten problém s podstavom je, či už je to Maďarsko, Česká republika, ale aj mnohé západné krajiny,“ uviedol minister.

Ako šéf rezortu vnútra doplnil, v roku 2024 prišlo do zboru približne 840 policajtov. Odišlo ich však pre zvýšené výsluhové dôchodky viac ako 2000.

Ako doplnil, o prácu v polícii prejavilo záujem v roku 2025 7300 ľudí. Zvýšený záujem pripisuje najmä náborovej kampani, ktorú ministerstvo spustilo v marci.

Chceme v tom určite pokračovať, možno nejakými modernejšími časťami tej kampane,“ uviedol Šutaj Eštok. Ako doplnil, polícia sa aktuálne zameriava najmä na príležitostné lákanie nových zamestnancov. „Či sú to rôzne športové podujatia, ktoré sa po celej krajine dejú, od maratónov až po rôzne športové aktivity, kde vždy polícia už odteraz má svoj stánok.“

Rezort vnútra sa podľa ministra zároveň dohodol s ministerstvom financií, že náborový príspevok 5000 eur bude pokračovať aj v najbližších rokoch.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Raši: Hlas ešte nenašiel podporu na vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy

Raši: Hlas ešte nenašiel podporu na vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy

DNES - 11:19Domáce

Koaličná strana Hlas-SD sa chce ešte vrátiť k téme vypustenia jedného volebného obvodu z Ústavy SR. Považuje to za správne riešenie. Na presadenie zmeny však zatiaľ nenašla podporu.

Alkohol počas sviatkov môže v rodinách viesť k hádkam a narúšať vzťahy

Alkohol počas sviatkov môže v rodinách viesť k hádkam a narúšať vzťahy

DNES - 9:49Domáce

Pod vplyvom alkoholu sa často v medziľudských vzťahoch otvárajú nevyriešené veci, čo vedie k nekontrolovaným hádkam až narušeniu vzťahov.

Šaško: Rok 2025 bol v zdravotníctve prelomový, v zmenách chceme pokračovať

Šaško: Rok 2025 bol v zdravotníctve prelomový, v zmenách chceme pokračovať

DNES - 9:03Domáce

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) označil uplynulý rok v zdravotníctve za prelomový a zdôraznil, že rezort chce v nastolených systémových zmenách pokračovať aj v budúcom roku.

Pri požiari rodinného domu v obci Nový Salaš vyhasol ľudský život

Pri požiari rodinného domu v obci Nový Salaš vyhasol ľudský život

DNES - 8:56Domáce

Pri požiari rodinného domu v obci Nový Salaš vyhasol jeden ľudský život. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že tragédia sa stala v piatok.

Vosveteit.sk
Populárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárovPopulárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárov
Rakovina sa nespráva tak, ako sme si mysleli. Nový nástroj odhalil skryté genetické siete, ktoré rozhodujú o jej prežitíRakovina sa nespráva tak, ako sme si mysleli. Nový nástroj odhalil skryté genetické siete, ktoré rozhodujú o jej prežití
POZOR! Takto vyzerajú najčastejšie WhatsApp podvody, ktoré lomcujú Slovenskom. Tieto dve nastavenia ťa dokážu ochrániť, toto si hneď zapniPOZOR! Takto vyzerajú najčastejšie WhatsApp podvody, ktoré lomcujú Slovenskom. Tieto dve nastavenia ťa dokážu ochrániť, toto si hneď zapni
Po desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadielPo desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadiel
Nová studená vojna sa presúva na Mesiac. Rusko a Čína tam chcú postaviť jadrovú elektráreň a predbehnúť AmeričanovNová studená vojna sa presúva na Mesiac. Rusko a Čína tam chcú postaviť jadrovú elektráreň a predbehnúť Američanov
To, čo fyzici poznali len z rovníc, teraz videli naživo. Po 90 rokoch zachytili „zvuk tepla“To, čo fyzici poznali len z rovníc, teraz videli naživo. Po 90 rokoch zachytili „zvuk tepla“
Prečo vedomie nemožno zredukovať na kód a prečo sa pri AI zahrávame s niečím, čomu nerozumiemePrečo vedomie nemožno zredukovať na kód a prečo sa pri AI zahrávame s niečím, čomu nerozumieme
Dlhší život v zdraví máme na dosah rúk. Vedci objavili proteín, ktorý je schopný spomaliť starnutieDlhší život v zdraví máme na dosah rúk. Vedci objavili proteín, ktorý je schopný spomaliť starnutie
Nová tabletka ide ďalej než Ozempic. Funguje bez injekcií a bez straty svalov a vedci hovoria o prelomeNová tabletka ide ďalej než Ozempic. Funguje bez injekcií a bez straty svalov a vedci hovoria o prelome
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP