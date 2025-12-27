Raši: Hlas ešte nenašiel podporu na vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy
Koaličná strana Hlas-SD sa chce ešte vrátiť k téme vypustenia jedného volebného obvodu z Ústavy SR. Považuje to za správne riešenie. Na presadenie zmeny však zatiaľ nenašla podporu. Uviedol to šéf parlamentu a podpredseda Hlasu Richard Raši v koncoročnom rozhovore pre TASR.
„Nemáme zatiaľ nájdenú podporu. Som prekvapený, že tú podporu nedali ani strany, ktoré sú tradične regionálne,“ skonštatoval. Avizoval však, že Hlas chce tému vypustenia jedného volebného obvodu z ústavy ešte otvoriť. Poukázal na to, že tak plánuje urobiť, pokiaľ by sa predkladala novelizácia ústavy pre možné predĺženie volebného obdobia samosprávam.
Pripomenul zároveň, že ustanovenie o tom, že Slovensko tvorí pre parlamentné voľby jeden volebný obvod, sa do ústavy vložilo v čase predchádzajúcej vlády. Poukázal na to, že ak by sa ustanovenie vypustilo, neprinieslo by to konkrétne zmeny volebného systému. V tejto súvislosti však hovoril o potrebe úpravy. Myslí si, že každý región by mal mať v Národnej rade (NR) SR zastúpenie príslušného počtu poslancov. Pri súčasnom modeli totiž podľa neho hrozí, že o Slovensku by mohli rozhodovať výlučne zákonodarcovia z Bratislavy.
Predseda koaličného poslaneckého klubu SNS Roman Michelko si myslí, že návrh vypustiť z ústavy jeden volebný obvod nemá v tomto volebnom období šancu na úspech. „Nesúhlasí s tým ani SaS, nesúhlasí s tým ani Smer, na toto nie je ústavná väčšina a v podstate jediné strany, ktoré to chcú, sú Hlas a KDH, a to rozhodne nestačí,“ skonštatoval v rozhovore pre TASR. Je to podľa neho možno téma na akademickú debatu, ale pri tomto zložení parlamentu to podľa neho nemá šancu prejsť.
Hlas-SD presadzoval vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy v rámci jej poslednej novelizácie. Návrh však v parlamente nezískal dostatočnú podporu ani od koalície. Raši sa ešte v lete pre TASR vyjadril, že dúfa, že nakoniec príde k dohode a veta z ústavy vypadne.
M. Šutaj Eštok: Personálna situácia v polícii sa v roku 2025 zlepšila
Personálna situácia v Policajnom zbore sa v roku 2025 zlepšila. Do zboru nastúpilo viac ako 1200 nových policajtov.
Alkohol počas sviatkov môže v rodinách viesť k hádkam a narúšať vzťahy
Pod vplyvom alkoholu sa často v medziľudských vzťahoch otvárajú nevyriešené veci, čo vedie k nekontrolovaným hádkam až narušeniu vzťahov.
Šaško: Rok 2025 bol v zdravotníctve prelomový, v zmenách chceme pokračovať
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) označil uplynulý rok v zdravotníctve za prelomový a zdôraznil, že rezort chce v nastolených systémových zmenách pokračovať aj v budúcom roku.
Pri požiari rodinného domu v obci Nový Salaš vyhasol ľudský život
Pri požiari rodinného domu v obci Nový Salaš vyhasol jeden ľudský život. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že tragédia sa stala v piatok.