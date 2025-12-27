  • Články
Bratislava

Raši: Hlas ešte nenašiel podporu na vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy

  • DNES - 11:19
  • Bratislava
Koaličná strana Hlas-SD sa chce ešte vrátiť k téme vypustenia jedného volebného obvodu z Ústavy SR. Považuje to za správne riešenie. Na presadenie zmeny však zatiaľ nenašla podporu. Uviedol to šéf parlamentu a podpredseda Hlasu Richard Raši v koncoročnom rozhovore pre TASR.

Nemáme zatiaľ nájdenú podporu. Som prekvapený, že tú podporu nedali ani strany, ktoré sú tradične regionálne,“ skonštatoval. Avizoval však, že Hlas chce tému vypustenia jedného volebného obvodu z ústavy ešte otvoriť. Poukázal na to, že tak plánuje urobiť, pokiaľ by sa predkladala novelizácia ústavy pre možné predĺženie volebného obdobia samosprávam.

Pripomenul zároveň, že ustanovenie o tom, že Slovensko tvorí pre parlamentné voľby jeden volebný obvod, sa do ústavy vložilo v čase predchádzajúcej vlády. Poukázal na to, že ak by sa ustanovenie vypustilo, neprinieslo by to konkrétne zmeny volebného systému. V tejto súvislosti však hovoril o potrebe úpravy. Myslí si, že každý región by mal mať v Národnej rade (NR) SR zastúpenie príslušného počtu poslancov. Pri súčasnom modeli totiž podľa neho hrozí, že o Slovensku by mohli rozhodovať výlučne zákonodarcovia z Bratislavy.

Predseda koaličného poslaneckého klubu SNS Roman Michelko si myslí, že návrh vypustiť z ústavy jeden volebný obvod nemá v tomto volebnom období šancu na úspech. „Nesúhlasí s tým ani SaS, nesúhlasí s tým ani Smer, na toto nie je ústavná väčšina a v podstate jediné strany, ktoré to chcú, sú Hlas a KDH, a to rozhodne nestačí,“ skonštatoval v rozhovore pre TASR. Je to podľa neho možno téma na akademickú debatu, ale pri tomto zložení parlamentu to podľa neho nemá šancu prejsť.

Hlas-SD presadzoval vypustenie jedného volebného obvodu z ústavy v rámci jej poslednej novelizácie. Návrh však v parlamente nezískal dostatočnú podporu ani od koalície. Raši sa ešte v lete pre TASR vyjadril, že dúfa, že nakoniec príde k dohode a veta z ústavy vypadne.

Zdroj: Info.sk, TASR
