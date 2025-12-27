Alkohol počas sviatkov môže v rodinách viesť k hádkam a narúšať vzťahy
Pod vplyvom alkoholu sa často v medziľudských vzťahoch otvárajú nevyriešené veci, čo vedie k nekontrolovaným hádkam až narušeniu vzťahov.
V rodinách to môže pokaziť sviatky najmä deťom, ktoré sú toho svedkami. Poukázal na to riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Ľubomír Okruhlica. Odborníci zároveň apelujú na to, že sviatky si je lepšie užiť bez alkoholu.
„V rodinách pod vplyvom alkoholu sa otvárajú veci, ktoré sú nevyriešené, a vedie to k takým nekontrolovaným hádkam mnoho razy alebo k narušeniu tých vzťahov, čo sa potom dlho dáva alebo až sa nedá do poriadku. Často je to za prítomnosti detí, ktoré sa tešia na sviatky a takto sa im vlastne pokazia,“ priblížil odborník s tým, že bez alkoholu by k tomu nedošlo.
Poukázal tiež na to, že počas sviatkov z ľudí často opadne stres z práce a povinností, a preto si zvyknú vypiť viac. Práve preto v tomto období podľa jeho slov dochádza k najväčšiemu počtu infarktov, či už srdcových alebo mozgových. Pozor si však podľa neho treba dávať aj na malé množstvá alkoholu. Rizikovými skupinami sú najmä starší ľudia či chronicky chorí.
Okruhlica varuje aj pred pitím u mladých ľudí počas sviatkov na rôznych oslavách a diskotékach. „Tam sa zvyknú mnoho razy opiť alebo to niektorí preženú, a to je rizikové. V dnešnej dobe je to aj preto, že sa to u mnohých ešte kombinuje aj s drogami,“ poznamenal. Ozrejmil, že mladí ešte nemusia mať natoľko vyvinutý organizmus, preto je ich tolerancia nižšia a môže dôjsť aj k ťažkým otravám z alkoholu. „Končia na urgentoch, no a nehovoriac o úrazoch a hádkach, niekedy bitkách, toto sú tie rizikové situácie,“ dodal odborník.
Vedúca Inštitútu drogových závislostí Zuzana Kamendy preto odporúča vedieť sa počas tohto obdobia obrniť alebo si strážiť množstvo vypitého alkoholu. „Keď už sa človek rozhodne, že bude užívať alkohol, môže si povedať, že si dá len isté množstvo a to si bude strážiť celý večer, aby naozaj potom tie následky nemuseli mať až nejaké fatálne,“ vysvetlila. Okruhlica však zároveň zdôraznil, že neexistuje bezpečná miera pitia. „Neexistuje bezpečné množstvo alkoholu, aj keď dajme tomu prvý pohárik pri rodinnom posedení počas sviatkov môže na prvý pohľad pôsobiť neškodne, tak netreba podceňovať potenciálne riziká,“ dodal.
Šaško: Rok 2025 bol v zdravotníctve prelomový, v zmenách chceme pokračovať
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) označil uplynulý rok v zdravotníctve za prelomový a zdôraznil, že rezort chce v nastolených systémových zmenách pokračovať aj v budúcom roku.
Pri požiari rodinného domu v obci Nový Salaš vyhasol ľudský život
Pri požiari rodinného domu v obci Nový Salaš vyhasol jeden ľudský život. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že tragédia sa stala v piatok.
Michal Šimečka: Najhorším krokom vlády bolo preniesť bremeno konsolidácie na občanov
Najhorším rozhodnutím vlády v tomto roku boli kroky v oblasti konsolidácie, keď jej bremeno preniesla koalícia na občanov.
Prieskum: Prímerie na Ukrajine v roku 2026 očakáva 43,2 percenta respondentov
Dosiahnutie prímeria na Ukrajine očakáva v roku 2026 43,2 percenta respondentov, 47,3 percenta opýtaných, naopak, predpokladá, že k ukončeniu bojov v budúcom roku nepríde.