Sobota, 27.12.2025Meniny má Filoména
Bratislava

  • DNES - 9:03
  • Bratislava
Šaško: Rok 2025 bol v zdravotníctve prelomový, v zmenách chceme pokračovať

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) označil uplynulý rok v zdravotníctve za prelomový a zdôraznil, že rezort chce v nastolených systémových zmenách pokračovať aj v budúcom roku. Uviedol to v rozhovore pre TASR.

Napriek tomu, že ten rok napríklad aj z rozpočtového pohľadu bol mimoriadne náročný, niektorí dokonca hovoria, že to bol jeden z najťažších rozpočtov, aké kedy zdravotníctvo malo, tak sa nám, a to považujem možno za najvýznamnejší úspech, podarilo prvýkrát po dlhých rokoch nemať žiadne dodatočné požiadavky na financovanie sektora,“ zdôraznil.

Dodal, že zdravotníctvo podľa neho potrebuje systémové zmeny, na ktorých rezort pracuje od začiatku jeho pôsobenia. Poukázal na viacero dokumentov v legislatívnom procese vrátane stratégie rozvoja ľudských zdrojov a novej liekovej stratégie.

Šaško pripomenul aj dohodu o spravodlivejšom financovaní nemocníc, na ktorej sa rezort dohodol so zástupcami celého sektora. „Dohodli sme sa naprieč celým sektorom na sadzbách,“ povedal s tým, že cieľom je férovejšie a transparentnejšie financovanie.

Minister spomenul aj oblasť výstavby zdravotníckych zariadení, kde podľa neho dochádza k výraznému posunu najmä vďaka európskym zdrojom. Pripomenul projekty v Martine, Banskej Bystrici, Poprade, Košiciach aj v Bratislave. Zároveň avizoval, že v budúcom roku má ambíciu oznámiť ďalší postup v prípade bratislavskej detskej nemocnice.

V súvislosti s plánmi na ďalší rok minister zdôraznil, že kľúčovými témami budú lieková legislatíva, schválenie stratégie rozvoja ľudských zdrojov a pokračovanie masívnej výstavby nemocníc. „Už len samotné tieto tri iniciatívy sú bezprecedentné,“ uviedol.

Za dôležitú považuje aj stabilitu sektora. Minister poukázal na to, že zdravotníctvo podľa neho po dlhom období funguje v režime dialógu a bez dodatočných požiadaviek na financovanie.

Zdroj: Info.sk, TASR
