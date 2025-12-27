  • Články
Pri požiari rodinného domu v obci Nový Salaš vyhasol ľudský život

  • DNES - 8:56
  • Nový Salaš
Pri požiari rodinného domu v obci Nový Salaš v okrese Košice - okolie vyhasol jeden ľudský život. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že tragédia sa stala v piatok. Operačný dôstojník KR HaZZ pre TASR spresnil, že požiar bol nahlásený krátko pred 11.00 h.

Po príchode na miesto hasili požiar dvojpodlažného domu miestni dobrovoľníci, pričom stavba bola v plne rozvinutom plamennom horení. Hasiči dostali na mieste informáciu o možnej osobe vo vnútri budovy. „Po prehľadaní domu našli osobu bez známok života, ktorú následne odovzdali záchranárom, ktorí konštatovali úmrtie,“ uviedlo KR.

Pri požiari zasahovali okrem miestnych dobrovoľníkov aj zbory zo Zemplínskej Teplice a Slanca a tiež profesionáli z Bidoviec a Čane. Požiar sa im podarilo uhasiť podvečer. Operačný dôstojník dodal, že prítomný zisťovateľ príčin vzniku požiarov predbežne označil ako dôvod vzniku požiaru inú prevádzkovú technickú poruchu. Predpokladaná výška škody bola podľa neho vyčíslená na 100.000 eur. Včasným zásahom hasiči zabránili šíreniu plameňov aj na iné objekty.

TRAGÉDIA V OBCI NOVÝ SALAŠ: POŽIAR RODINNÉHO DOMU Včera zasahovali hasiči pri požiari dvojpodlažného domu v obci...

Uverejnil používateľ Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj Piatok 26. decembra 2025
Zdroj: Info.sk, TASR
