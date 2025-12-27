  • Články
Zelenskyj koordinuje postoje s európskymi lídrami pred stretnutím s Trumpom

  • DNES - 8:49
  • Berlín/Kyjev
Zelenskyj koordinuje postoje s európskymi lídrami pred stretnutím s Trumpom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred nedeľňajším stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom hovoril s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a ďalšími lídrami o krokoch v mierových rokovaniach vo vojne na Ukrajine.

Trump a Zelenskyj by mali v sobotu absolvovať aj spoločný telefonát so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a ďalšími európskymi predstaviteľmi, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.

Koordinujeme naše pozície a všetci v Európe musia byť zajedno pri obrane nášho európskeho spôsobu života, nezávislosti našich štátov a mieru v Európe,“ uviedol Zelenskyj po piatkovom telefonáte s nemeckým kancelárom.

Merz na sociálnej sieti X zdôraznil, že Nemecko stojí na strane Ukrajiny. „Stojíme pri vás neochvejne. Silný a koordinovaný európsky prístup zostáva kľúčový pre mier, slobodu a bezpečnosť,“ napísal. Ukrajinský líder okrem Merza hovoril aj s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, britským premiérom Keirom Starmerom či s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou.

Trump a Zelenskyj sa majú stretnúť v nedeľu na Floride. Bilaterálne rokovanie je naplánované na 15.00 h miestneho času (21.00 h SEČ). Zatiaľ nie je jasné, či sú neskôr v pláne aj priame rozhovory s Ruskom.

Moskva podľa DPA naznačila, že plán, ktorý bol prepracovaný Spojenými štátmi, Kyjevom a európskymi partnermi, nespĺňa očakávania Kremľa.

Uprostred pokračujúcich intenzívnych bojov zostáva hlavným diplomatickým problémom otázka územia, napísala agentúra Reuters. Upravovaný návrh 20-bodového mierového plánu v rámci iniciatívy vedenej Spojenými štátmi je podľa Zelenského hotový približne na 90 percent. Doplnil, že takmer dokončená je aj dohoda o bezpečnostných zárukách medzi Ukrajinou a USA. „Do Nového roka sa môže rozhodnúť veľa vecí,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach.

Americký prezident zdôraznil, že USA sú hlavným hnacím motorom mierového procesu. „(Zelenskyj) Nemá nič, kým to neschválim,“ povedal Trump pre portál Politico. „Tak uvidíme, s čím príde,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
