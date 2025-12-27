Zelenskyj koordinuje postoje s európskymi lídrami pred stretnutím s Trumpom
- DNES - 8:49
- Berlín/Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred nedeľňajším stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom hovoril s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a ďalšími lídrami o krokoch v mierových rokovaniach vo vojne na Ukrajine.
Trump a Zelenskyj by mali v sobotu absolvovať aj spoločný telefonát so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a ďalšími európskymi predstaviteľmi, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a Reuters.
„Koordinujeme naše pozície a všetci v Európe musia byť zajedno pri obrane nášho európskeho spôsobu života, nezávislosti našich štátov a mieru v Európe,“ uviedol Zelenskyj po piatkovom telefonáte s nemeckým kancelárom.
Merz na sociálnej sieti X zdôraznil, že Nemecko stojí na strane Ukrajiny. „Stojíme pri vás neochvejne. Silný a koordinovaný európsky prístup zostáva kľúčový pre mier, slobodu a bezpečnosť,“ napísal. Ukrajinský líder okrem Merza hovoril aj s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, britským premiérom Keirom Starmerom či s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou.
Trump a Zelenskyj sa majú stretnúť v nedeľu na Floride. Bilaterálne rokovanie je naplánované na 15.00 h miestneho času (21.00 h SEČ). Zatiaľ nie je jasné, či sú neskôr v pláne aj priame rozhovory s Ruskom.
Moskva podľa DPA naznačila, že plán, ktorý bol prepracovaný Spojenými štátmi, Kyjevom a európskymi partnermi, nespĺňa očakávania Kremľa.
Uprostred pokračujúcich intenzívnych bojov zostáva hlavným diplomatickým problémom otázka územia, napísala agentúra Reuters. Upravovaný návrh 20-bodového mierového plánu v rámci iniciatívy vedenej Spojenými štátmi je podľa Zelenského hotový približne na 90 percent. Doplnil, že takmer dokončená je aj dohoda o bezpečnostných zárukách medzi Ukrajinou a USA. „Do Nového roka sa môže rozhodnúť veľa vecí,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Americký prezident zdôraznil, že USA sú hlavným hnacím motorom mierového procesu. „(Zelenskyj) Nemá nič, kým to neschválim,“ povedal Trump pre portál Politico. „Tak uvidíme, s čím príde,“ dodal.
Thajsko a Kambodža sa dohodli na „okamžitom“ prímerí
Thajsko a Kambodža sa v sobotu dohodli na „okamžitom“ prímerí, uviedli obe krajiny v spoločnom vyhlásení, v ktorom sa zaviazali ukončiť týždne trvajúce pohraničné potýčky.
NATO: Rutte tvrdí, že EÚ sa v otázke obrany nemusí odkloniť od USA
Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyjadril presvedčenie, že EÚ nemusí byť v oblasti obrany úplne nezávislá od Spojených štátov, napriek súčasnému smerovaniu vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Nigéria: USA použili pri útokoch na militantov z IS rakety vypálené z dronov
Nigérijský minister informácií Mohamed Idris uviedol, že útoky USA proti militantom džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v severozápadnej Nigérii boli vykonané pomocou riadených striel vypálených z dronov.
KĽDR: Kim Čong-un v liste Putinovi označil vzťahy s Ruskom za „cenné bohatstvo“
Severokórejský vodca Kim Čong-un poslal Putinovi pozdravný list, v ktorom označil vzťahy medzi oboma krajinami za „cenné spoločné bohatstvo“, informovali v sobotu severokórejské štátne médiá.