Michal Šimečka: Najhorším krokom vlády bolo preniesť bremeno konsolidácie na občanov
Najhorším rozhodnutím vlády v tomto roku boli kroky v oblasti konsolidácie, keď jej bremeno preniesla koalícia na občanov.
V rozhovore pre TASR to uviedol líder opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Vláda tiež podľa neho ničí právny štát a robí nesprávne kroky v zahraničnej politike. Ocenil, že rétorika premiéra Roberta Fica (Smer-SD) i ďalších vládnych predstaviteľov napríklad v oblasti obrany sa neodzrkadľuje v činoch.
„To, čo sa najviac dotýka občanov, sú rozhodnutia vlády týkajúce sa konsolidácie. Je to vláda, ktorá zaviedla drahotu, ožobračuje ľudí a nie je schopná dostať verejné financie pod kontrolu,“ vyhlásil pre TASR Šimečka s tým, že tieto kroky najviac ovplyvňujú občanov a ich živobytie. Spomenul zvýšené odvody, transakčnú daň aj zvýšené DPH. „Tu už sa dostávame na hranu, máme dnes milión ľudí žijúcich v chudobe, to číslo stúpa. Od nástupu tejto vlády sú to desiatky tisíc ľudí, ktorí sa dostali do toho pásma alebo im to hrozí. Toto je podľa mňa úplne najhoršie na tejto vláde, že preniesla bremeno konsolidácie čisto na ľudí, odmieta šetriť a ľudia už to nezvládajú,“ zdôraznil líder PS.
Vládna koalícia najnovšou novelou Trestného zákona, útokmi na policajtov, sudcov i prokurátorov a tiež napríklad zrušením Národnej kriminálnej agentúry podľa Šimečku ukázala, že ničí právny štát, aby sa pomstila a aby „zabezpečila beztrestnosť pre svojich ľudí“. Problémom je podľa neho aj zahraničná politika. „Je to vláda, ktorá nás ťahá do izolácie, na východ a rozvrátila naše vzťahy v Európskej únii,“ myslí si Šimečka.
„Sú zákony, ktoré prechádzajú parlamentom a nie sú politicky tak zásadné, ale za ktoré sme hlasovali, ako aj iní kolegovia z opozície vrátane zvýšenia minimálnej mzdy. Ale ťažko za to vládu chváliť, pretože to celé robia tak zle vrátane ekonomickej politiky ako celku, že je ťažké vypichnúť niečo, čo sa im podarilo,“ skonštatoval šéf PS. Vyzdvihol by napríklad to, že sa rétorika premiéra či ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) alebo jeho štátneho tajomníka Igora Melichera v zahraničnej politike úplne nepretavuje do činov. „Oni sú v tom alibisti, že napríklad Slovensko naďalej predáva a vyváža zbrane na Ukrajinu, hoci tvrdili, že tam nepôjde žiadny náboj,“ skonštatoval Šimečka. Pripomenul tiež, že premiér podporil protiruské sankcie, hoci hrozil vetom. Oceňuje preto, že v tejto oblasti sa reči členov koalície nestretávajú s ich činmi.
Pri požiari rodinného domu v obci Nový Salaš vyhasol ľudský život
Pri požiari rodinného domu v obci Nový Salaš vyhasol jeden ľudský život. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že tragédia sa stala v piatok.
Prieskum: Prímerie na Ukrajine v roku 2026 očakáva 43,2 percenta respondentov
Dosiahnutie prímeria na Ukrajine očakáva v roku 2026 43,2 percenta respondentov, 47,3 percenta opýtaných, naopak, predpokladá, že k ukončeniu bojov v budúcom roku nepríde.
Šimkovičová: Vo februári máme naplánované osadenie busty M. R. Štefánika v Ríme
Osadenie busty M. R. Štefánika v areáli vojenského cintorína v Ríme by sa predbežne malo uskutočniť vo februári 2026.
HZS: Pri obci Bystrá sa zrazili dve autá, zranení skončili v nemocnici
Medzi obcou Bystrá a oblasťou Tále došlo v piatok k zrážke dvoch motorových vozidiel, pri ktorej sa zranili dve osoby.