Prieskum: Prímerie na Ukrajine v roku 2026 očakáva 43,2 percenta respondentov
Dosiahnutie prímeria na Ukrajine očakáva v roku 2026 43,2 percenta respondentov, 47,3 percenta opýtaných, naopak, predpokladá, že k ukončeniu bojov v budúcom roku nepríde. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1000 respondentov realizovala pre TASR agentúra AKO v čase od 9. do 16. decembra 2025.
Respondenti odpovedali na otázku: „Očakávate alebo neočakávate, že sa v roku 2026 podarí dosiahnuť prímerie a ukončenie bojových akcií na území Ukrajiny?“ Z nich 32,4 percenta očakáva, že sa v budúcom roku asi podarí uzavrieť prímerie a 10,8 percenta predpokladá, že sa to podarí určite.
Naopak, podľa 31,6 percenta opýtaných sa to asi nepodarí a podľa 15,5 percenta sa to nepodarí určite. Jedno percento opýtaných na otázku odpovedať nechcelo a 8,7 percenta nevedelo odpovedať.
Obdobný prieskum realizovala agentúra AKO pre TASR aj pred rokom, v čase od 9. do 16. decembra 2024, na rovnakej reprezentatívnej vzorke populácie. Respondenti vtedy odpovedali na otázku: „Očakávate alebo neočakávate, že sa v roku 2025 podarí dosiahnuť prímerie a ukončenie bojových akcií na území Ukrajiny?“
Uzavretie prímeria v priebehu roka 2025 vtedy očakávalo 47,3 percenta respondentov prieskumu. Takmer rovnaké percento opýtaných, 46,2 percenta, naopak, uzavretie prímeria a ukončenie bojov na Ukrajine v roku 2025 nepredpokladalo.
V priebehu roka kleslo percento respondentov očakávajúcich uzavretie prímeria zo 47,3 na 43,2 percenta, naopak, percento respondentov očakávajúcich skôr pokračovanie bojov stúplo zo 46,2 na 47,3 percenta.
Ukončenie bojov a uzavretie prímeria očakávali v oboch prieskumoch nadpriemerne voliči Smeru-SD, Hlasu-SD, Republiky a KDH. V oboch prieskumoch očakávali pokračovanie bojov nadpriemerne voliči Progresívneho Slovenska, SaS, Hnutia Slovensko a Demokratov.
Pri požiari rodinného domu v obci Nový Salaš vyhasol ľudský život
Pri požiari rodinného domu v obci Nový Salaš vyhasol jeden ľudský život. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že tragédia sa stala v piatok.
Michal Šimečka: Najhorším krokom vlády bolo preniesť bremeno konsolidácie na občanov
Najhorším rozhodnutím vlády v tomto roku boli kroky v oblasti konsolidácie, keď jej bremeno preniesla koalícia na občanov.
Šimkovičová: Vo februári máme naplánované osadenie busty M. R. Štefánika v Ríme
Osadenie busty M. R. Štefánika v areáli vojenského cintorína v Ríme by sa predbežne malo uskutočniť vo februári 2026.
HZS: Pri obci Bystrá sa zrazili dve autá, zranení skončili v nemocnici
Medzi obcou Bystrá a oblasťou Tále došlo v piatok k zrážke dvoch motorových vozidiel, pri ktorej sa zranili dve osoby.