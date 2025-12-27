  • Články
Sobota, 27.12.2025
Bratislava

Šimkovičová: Vo februári máme naplánované osadenie busty M. R. Štefánika v Ríme

  DNES - 7:52
  Bratislava
Šimkovičová: Vo februári máme naplánované osadenie busty M. R. Štefánika v Ríme

Osadenie busty M. R. Štefánika v areáli vojenského cintorína v Ríme by sa predbežne malo uskutočniť vo februári 2026. V koncoročnom rozhovore pre TASR to uviedla ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).

Rokovať o tejto iniciatíve sme síce začali s predstaviteľmi Talianska už v lete 2024, príprava a administratívny proces však nie sú jednoduché,“ priznala Šimkovičová. „Verím však, že v spolupráci s veľvyslankyňou v Ríme Karlou Wursterovou sa nám to už podarí sfinalizovať,“ uviedla ministerka, ktorá o umiestnení busty rokovala v Taliansku v predchádzajúcom období aj s vedúcim na ochranu kultúry a pamäti obrany talianskeho ministerstva obrany generálom Diegom Pauletom.

Šimkovičová tiež verí, že v budúcom roku budú pokračovať možnosti prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí. „O našu kultúru je veľký záujem, zahraniční veľvyslanci, ktorí pôsobia na Slovensku, sa intenzívne zaujímajú o možnosti prezentácie našej kultúry v ich krajinách, s mimoriadnym uznaním hovoria napríklad o tvorbe pre deti,“ informovala.

Verí, že sa nájdu prostriedky, aby pokračovali možnosti prezentácie slovenskej kultúry v prostredí slovenských komunít v zahraničí. Spomenula plány vystúpení v Amerike, ale i Austrálii. „Ľudia so slovenskými koreňmi žijúci v ďalekých krajinách sú veľmi vďační, ak majú možnosť privítať umelecké súbory z domoviny, resp. krajiny ich predkov,“ upozornila. Ocenila v tomto smere aj spoluprácu s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajom Blanárom (Smer-SD).

Pri prezentácii slovenskej kultúry v zahraničí vkladá Šimkovičová nádeje aj do užšej spolupráce s novou českou vládou a jej rezortným náprotivkom, českým ministrom kultúry Otom Klempířom. „Teším sa na stretnutie s ním, jednou z tém, ktorú chcem prediskutovať, je možnosť spolupráce prostredníctvom Českého centra v New Yorku,“ naznačila.

Zdroj: Info.sk, TASR
