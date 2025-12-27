  • Články
Thajsko a Kambodža sa dohodli na „okamžitom“ prímerí

  • DNES - 7:45
  • Bangkok/Phnom Pénh
Thajsko a Kambodža sa v sobotu dohodli na „okamžitom“ prímerí, uviedli obe krajiny v spoločnom vyhlásení, v ktorom sa zaviazali ukončiť týždne trvajúce pohraničné potýčky. Prímerie prichádza po troch dňoch intenzívnych rokovaní medzi krajinami.

Decembrové boje narušili predchádzajúce prímerie. Podľa miestnych predstaviteľov si vyžiadali viac než 40 obetí na životoch na oboch stranách a približne milión ľudí muselo opustiť svoje domovy.

Obe strany sa dohodli na okamžitom prímerí po podpísaní tohto spoločného vyhlásenia s účinnosťou od 12.00 h (6.00 h SEČ) 27. decembra 2025. Prímerie sa týka všetkých typov zbraní, vrátane útokov na civilistov, civilné objekty a infraštruktúru a vojenské ciele oboch strán, vo všetkých prípadoch a vo všetkých oblastiach,“ uvádza sa vo vyhlásení osobitného všeobecného pohraničného výboru oboch krajín, ktoré vydala kambodžská strana.

Obe strany sa taktiež dohodli na zmrazení všetkých pohybov vojsk a umožnení civilistom žijúcim v pohraničných oblastiach čo najskôr sa vrátiť domov.

Podľa vyhlásenia budú krajiny spolupracovať aj v oblasti odstraňovania mín a boja proti počítačovej kriminalite.

Dlhoročný spor o hranicu medzi oboma krajinami juhovýchodnej Ázie prerástol v júli do päťdňovej vojny. Dohodu o prímerí vtedy sprostredkovali malajzijský premiér Anwar Ibrahim a americký prezident Donald Trump, ktorý bol prítomný aj na podpísaní širšej mierovej dohody v Kuala Lumpure v októbri. Obe strany sa ale odvtedy navzájom obviňovali z jej porušenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
