  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 27.12.2025Meniny má Filoména
-2°Bratislava

KĽDR: Kim Čong-un v liste Putinovi označil vzťahy s Ruskom za „cenné bohatstvo“

  • DNES - 4:19
  • Soul
KĽDR: Kim Čong-un v liste Putinovi označil vzťahy s Ruskom za „cenné bohatstvo“

Severokórejský vodca Kim Čong-un poslal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi pozdravný list, v ktorom označil vzťahy medzi oboma krajinami za „cenné spoločné bohatstvo“, informovali v sobotu severokórejské štátne médiá.

Kimov list prišiel pár dní po tom, ako Putin zaslal podobný novoročný pozdrav severokórejskému vodcovi.

V pozdrave líder KĹDR opísal rok 2025 ako „významný“, keďže podľa jeho slov obe krajiny „neustále písali veľkolepú biografiu aliancie“ prostredníctvom „plnej vzájomnej podpory a nesebeckého povzbudzovania“, uviedla severokórejská tlačová agentúra (KCNA).

Myslím si, že dnešné spojenectvo medzi KĽDR a Ruskom je vzácnym spoločným majetkom, ktorý treba zachovať nielen v súčasnosti, ale aj pre budúce generácie,“ napísal severokórejský líder.

Dodal, že bilaterálne spojenectvo medzi krajinami upevnilo „zdieľanie krvi, života a smrti v rovnakom zákope“, pričom narážal na vyslanie severokórejských vojakov do Ruska na podporu vojenskej kampane proti Ukrajine.

Severná Kórea a Rusko prehlbujú svoju vojenskú spoluprácu od stretnutia v Pchjongjangu v júni 2024, keď Putin a Kim podpísali zmluvu o „komplexnom strategickom partnerstve“. Od vlaňajška vyslala Severná Kórea do Ruska približne 15.000 vojakov, píše juhokórejská tlačová agentúra Jonhap. Ruskej armáde dodala KĽDR aj delostreleckú muníciu, či raketové systémy.

Na oplátku Rusko posiela Severnej Kórei finančnú pomoc, vojenskú technológiu a dodávky potravín a energie, uvádzajú analytici.

Juhokórejská spravodajská služba tiež odhaduje, že v službe po boku ruskej armády padlo približne 2000 severokórejských vojakov. Severná Kórea potvrdila vyslanie svojich jednotiek do Ruska až v apríli, keď súčasne priznala aj straty na životoch.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
NATO: Rutte tvrdí, že EÚ sa v otázke obrany nemusí odkloniť od USA

NATO: Rutte tvrdí, že EÚ sa v otázke obrany nemusí odkloniť od USA

DNES - 5:16Zahraničné

Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyjadril presvedčenie, že EÚ nemusí byť v oblasti obrany úplne nezávislá od Spojených štátov, napriek súčasnému smerovaniu vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Nigéria: USA použili pri útokoch na militantov z IS rakety vypálené z dronov

Nigéria: USA použili pri útokoch na militantov z IS rakety vypálené z dronov

DNES - 4:24Zahraničné

Nigérijský minister informácií Mohamed Idris uviedol, že útoky USA proti militantom džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v severozápadnej Nigérii boli vykonané pomocou riadených striel vypálených z dronov.

Zelenskyj: Rusko na útoky využíva zariadenia na obytných budovách v Bielorusku

Zelenskyj: Rusko na útoky využíva zariadenia na obytných budovách v Bielorusku

DNES - 4:00Zahraničné

Ruské sily využívajú na útoky na Ukrajinu zariadenia umiestnené aj na obytných budovách v Bielorusku, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po piatkovom zasadnutí vojenského velenia krajiny.

Aerolínie v USA pre nepriaznivé počasie rušia alebo odkladajú tisíce letov

Aerolínie v USA pre nepriaznivé počasie rušia alebo odkladajú tisíce letov

VČERA - 21:24Zahraničné

Americké letecké spoločnosti v piatok zrušili alebo odložili tisíce letov pre výstrahy pred silnými zimnými búrkami na východnom pobreží Spojených štátov.

Vosveteit.sk
Po desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadielPo desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadiel
Nová studená vojna sa presúva na Mesiac. Rusko a Čína tam chcú postaviť jadrovú elektráreň a predbehnúť AmeričanovNová studená vojna sa presúva na Mesiac. Rusko a Čína tam chcú postaviť jadrovú elektráreň a predbehnúť Američanov
To, čo fyzici poznali len z rovníc, teraz videli naživo. Po 90 rokoch zachytili „zvuk tepla“To, čo fyzici poznali len z rovníc, teraz videli naživo. Po 90 rokoch zachytili „zvuk tepla“
Prečo vedomie nemožno zredukovať na kód a prečo sa pri AI zahrávame s niečím, čomu nerozumiemePrečo vedomie nemožno zredukovať na kód a prečo sa pri AI zahrávame s niečím, čomu nerozumieme
Dlhší život v zdraví máme na dosah rúk. Vedci objavili proteín, ktorý je schopný spomaliť starnutieDlhší život v zdraví máme na dosah rúk. Vedci objavili proteín, ktorý je schopný spomaliť starnutie
Nová tabletka ide ďalej než Ozempic. Funguje bez injekcií a bez straty svalov a vedci hovoria o prelomeNová tabletka ide ďalej než Ozempic. Funguje bez injekcií a bez straty svalov a vedci hovoria o prelome
Prečo sa niektorí ľudia dožijú 100 rokov bez väčších problémov? Stopa vedie k génom dávnych lovcovPrečo sa niektorí ľudia dožijú 100 rokov bez väčších problémov? Stopa vedie k génom dávnych lovcov
Týchto 5 Android funkcií Google potichu odstránil z Android telefónov. Tieto funkcie už vo svojom smartfóne nenájdešTýchto 5 Android funkcií Google potichu odstránil z Android telefónov. Tieto funkcie už vo svojom smartfóne nenájdeš
Budeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo životaBudeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo života
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP