  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 27.12.2025Meniny má Filoména
-2°Bratislava

Zomrel gitarista a klávesista skupiny The Cure Perry Bamonte, mal 65 rokov

  • DNES - 3:59
  • Londýn
Zomrel gitarista a klávesista skupiny The Cure Perry Bamonte, mal 65 rokov

Vo veku 65 rokov zomrel Perry Bamonte, gitarista a klávesista anglickej rockovej skupiny The Cure.

Formácia to s „nesmiernym zármutkom“ oznámila v piatok na svojej webovej stránke s tým, že hudobník skonal „po krátkej chorobe doma počas Vianoc“. TASR o tom informuje podľa správ stanice BBC News, magazínu Variety a tlačovej agentúry AFP.

Tichý, intenzívny, intuitívny, vytrvalý a nesmierne kreatívny. Teddy bol srdečnou a dôležitou súčasťou histórie skupiny The Cure. Bude nám veľmi chýbať,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení jeho kolegov, ktorí použili jeho prezývku v kapele.

Perry Archangelo Bamonte sa narodil 3. septembra 1960 v Londýne. Jeho mladší brat Daryl pracoval ako zájazdový manažér pre kapely The Cure a Depeche Mode, a vďaka tomuto kontaktu sa Perry v roku 1984 pridal k tímu, ktorý sprevádzal The Cure na turné. Neskôr sa stal gitarovým technikom a osobným asistentom lídra skupiny Roberta Smitha. Po odchode klávesistu Rogera O'Donnella v roku 1990 zaujal jeho miesto ako riadny člen skupiny.

Ako hráč na gitaru, klávesové nástroje a basovú gitaru sa Bamonte podieľal na štúdiových albumoch Wish (1992), Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000) a The Cure (2004), ako aj na koncertných platniach Paris (1993), Show (1993) a Songs of a Live World: Troxy London MMXIV (2024). Ako člen skupiny The Cure bol v roku 2019 uvedený do Rockandrollovej siene slávy.

S kapelou počas 14 rokov odohral vyše 400 vystúpení. Následne sa stal členom anglickej rockovej superskupiny Love Amongst Ruin. Do formácie The Cure sa bez mediálneho oznámenia vrátil v roku 2022 a odohral s ňou svetové turné Shows of a Lost World, ktoré trvalo od októbra 2022 do decembra 2023 a zahŕňalo 88 koncertov.

Bamonte mal podľa Variety v roku 2026 účinkovať so skupinou na 30 vystúpeniach v Európe vrátane slovenského festivalu Pohoda. The Cure bude jednou z hviezd na trenčianskom letisku, vystúpi na extra festivalovom dni v stredu 8. júla.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Miro Jaroš: Smútok som obrátil na vďačnosť

Miro Jaroš: Smútok som obrátil na vďačnosť

VČERA - 10:55Zaujímavosti

Obľúbený detský interpret Miro Jaroš prežíva vianočný čas s blízkymi v rodinnom kruhu, ale už bez mamy Štefánie.

Nová hrozba pre Androidy: Takto sa môžu vaše aplikácie zmeniť na špiónske

Nová hrozba pre Androidy: Takto sa môžu vaše aplikácie zmeniť na špiónske

18:17 25.12.2025Zaujímavosti

Malvér Cellik dokáže naklonovať akúkoľvek aplikáciu z Google Play a zmeniť ju na špióna.

Vianočný kaktus vám nekvitne? Toto sú 4 najčastejšie chyby, ktorými rastlinu zabíjate

Vianočný kaktus vám nekvitne? Toto sú 4 najčastejšie chyby, ktorými rastlinu zabíjate

19:34 24.12.2025Zaujímavosti

Pestovanie vianočného kaktusu sa často končí sklamaním z opadnutých pukov alebo zvädnutých listov. Toto sú štyri hlavné omyly, ktorých sa pestovatelia dopúšťajú.

Pre zvieratá v zoo je dôležitý nemenný režim aj na Štedrý deň

Pre zvieratá v zoo je dôležitý nemenný režim aj na Štedrý deň

8:16 24.12.2025Zaujímavosti

Štedrý deň v zoologickej záhrade je špeciálny najmä pre návštevníkov, ktorí môžu nahliadnuť do každodennej práce chovateľov a dozvedieť sa viac o starostlivosti o zvieratá v zimnom období.

Vosveteit.sk
Po desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadielPo desaťročiach špekulácií fyzici konečne potvrdili existenciu časových zrkadiel
Nová studená vojna sa presúva na Mesiac. Rusko a Čína tam chcú postaviť jadrovú elektráreň a predbehnúť AmeričanovNová studená vojna sa presúva na Mesiac. Rusko a Čína tam chcú postaviť jadrovú elektráreň a predbehnúť Američanov
To, čo fyzici poznali len z rovníc, teraz videli naživo. Po 90 rokoch zachytili „zvuk tepla“To, čo fyzici poznali len z rovníc, teraz videli naživo. Po 90 rokoch zachytili „zvuk tepla“
Prečo vedomie nemožno zredukovať na kód a prečo sa pri AI zahrávame s niečím, čomu nerozumiemePrečo vedomie nemožno zredukovať na kód a prečo sa pri AI zahrávame s niečím, čomu nerozumieme
Dlhší život v zdraví máme na dosah rúk. Vedci objavili proteín, ktorý je schopný spomaliť starnutieDlhší život v zdraví máme na dosah rúk. Vedci objavili proteín, ktorý je schopný spomaliť starnutie
Nová tabletka ide ďalej než Ozempic. Funguje bez injekcií a bez straty svalov a vedci hovoria o prelomeNová tabletka ide ďalej než Ozempic. Funguje bez injekcií a bez straty svalov a vedci hovoria o prelome
Prečo sa niektorí ľudia dožijú 100 rokov bez väčších problémov? Stopa vedie k génom dávnych lovcovPrečo sa niektorí ľudia dožijú 100 rokov bez väčších problémov? Stopa vedie k génom dávnych lovcov
Týchto 5 Android funkcií Google potichu odstránil z Android telefónov. Tieto funkcie už vo svojom smartfóne nenájdešTýchto 5 Android funkcií Google potichu odstránil z Android telefónov. Tieto funkcie už vo svojom smartfóne nenájdeš
Budeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo životaBudeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo života
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP