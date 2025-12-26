Aerolínie v USA pre nepriaznivé počasie rušia alebo odkladajú tisíce letov
- DNES - 21:24
- Washington
Americké letecké spoločnosti v piatok zrušili alebo odložili tisíce letov pre výstrahy pred silnými zimnými búrkami na východnom pobreží Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters odvolávajúcej sa na web FlightAware.
Podľa webu FlightAware bolo do 12.30 h washingtonského času (18.30 h SEČ) zrušených celkom 1139 letov a 3808 ich bolo odložených. Americká Národná meteorologická služba (NWS) vydala varovanie pred búrkami, ktoré od piatku do sobotného rána vo viacerých častiach Spojených štátov „spôsobia nebezpečné cestovné podmienky“.
Viaceré letiská v postihnutých oblastiach vrátane newyorského letiska Johna F. Kennedyho (JFK), letiska LaGuardia či letiska v Detroite cestovateľov na sociálnych sieťach varovali pred prípadnými komplikáciami. Najviac letov zrušili spoločnosti JetBlue Airways (225), Delta Air Lines (186), Republic Airways (155), American Airlines (96) a United Airlines (82).
