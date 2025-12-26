  • Články
Neznámy páchateľ bodol v parížskom metre nožom tri ženy

Tri ženy v piatok utrpeli bodné rany pri sérii útokov neznámeho páchateľa v parížskom metre. Toho medzičasom polícia zatkla, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Podľa parížskeho dopravného podniku RATP sa útoky odohrali na troch rôznych staniciach metra v centre Paríža - Opéra, Arts et Métiers a République - medzi 16.15 h a 16.45 h. Útočník z miesta po útoku utiekol. Polícia ho podľa denníka Le Figaro dolapila v jeho dome na parížskom predmestí Sarcelles.

Parížska prokuratúra uviedla, že ani jedna zo žien nie je v ohrození života. Útočníkom bol podľa viacerých francúzskych médií muž malijského pôvodu narodený v roku 2000, ktorého polícia identifikovala na základe záberov z bezpečnostných kamier. Podozrivý už v minulosti spáchal niekoľko priestupkov vrátane poškodenia cudzieho majetku.

Zdroj: Info.sk, TASR
