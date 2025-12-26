Neznámy páchateľ bodol v parížskom metre nožom tri ženy
- DNES - 19:48
- Paríž
Tri ženy v piatok utrpeli bodné rany pri sérii útokov neznámeho páchateľa v parížskom metre. Toho medzičasom polícia zatkla, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Podľa parížskeho dopravného podniku RATP sa útoky odohrali na troch rôznych staniciach metra v centre Paríža - Opéra, Arts et Métiers a République - medzi 16.15 h a 16.45 h. Útočník z miesta po útoku utiekol. Polícia ho podľa denníka Le Figaro dolapila v jeho dome na parížskom predmestí Sarcelles.
Parížska prokuratúra uviedla, že ani jedna zo žien nie je v ohrození života. Útočníkom bol podľa viacerých francúzskych médií muž malijského pôvodu narodený v roku 2000, ktorého polícia identifikovala na základe záberov z bezpečnostných kamier. Podozrivý už v minulosti spáchal niekoľko priestupkov vrátane poškodenia cudzieho majetku.
Rusko: Ukrajina sa snaží „zmariť“ rokovania o mierovom pláne, tvrdí Riabkov
Rusko obvinilo v piatok Ukrajinu zo snahy „zmariť“ rokovania o americkom mierom pláne na ukončenie vojenskej ofenzívy.
Miloš Zeman poprial nastupujúcej Babišovej vláde, aby sa vyvarovala amaterizmu
Bývalý český prezident Miloš Zeman vo svojom vianočnom posolstve v piatok poprial novej vláde Andreja Babiša, aby bola profesionálna a neopakovala chyby predchádzajúceho kabinetu Petra Fialu.
Babiš telefonoval s Trumpom, rokovali o migrácií, vojne na Ukrajine i skupine V4
Český premiér Andrej Babiš prostredníctvom sociálnej siete X oznámil, že mu v piatok telefonoval americký prezident Donald Trump.
Nigéria poskytla USA spravodajské informácie pred útokmi na militantov z IS
Nigéria v piatok potvrdila, že poskytla Spojeným štátom spravodajské informácie o džihádistoch pred útokmi amerických síl proti militantom Islamského štátu (IS) na severozápade africkej krajiny.