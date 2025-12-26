  • Články
Babiš telefonoval s Trumpom, rokovali o migrácií, vojne na Ukrajine i skupine V4

  • DNES - 17:31
  • Praha/Washington
Český premiér Andrej Babiš prostredníctvom sociálnej siete X oznámil, že mu v piatok telefonoval americký prezident Donald Trump. Rokovali spolu o vojne na Ukrajine, migrácií, Európe či o Vyšehradskej skupine (V4).

Babiš sa vo videu na sieti X ospravedlnil za rušenie na druhý sviatok vianočný. S americkým prezidentom sa podľa svojich slov dlho rozprávali o vojne, migrácii, Európe, V4 či o jeho návšteve v USA v roku 2019.

Pripravovali sme to niekoľko dní, ale ja som tomu neveril až do poslednej chvíle, že mi zavolá,“ uviedol Babiš a neskôr doplnil, že to bol pre neho šok. Telefonát však označil za dobrú správu pre Českú republiku.

Babiš na záver uviedol, že sa s rodinou chystá na lyže, kde sa bude pripravovať na budúci rok. „Sľubujem, že snáď už nikto dôležitý nezavolá, aby som vás nemusel otravovať. Ďakujem za pochopenie,“ uzavrel český premiér.

Zdroj: Info.sk, TASR
