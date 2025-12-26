Na Tatranskej elektrickej železnici došlo k mimoriadnej udalosti
- DNES - 17:20
- Veľký Slavkov
Na Tatranskej elektrickej železnici došlo vo štvrtok (25. 12.) k mimoriadnej udalosti. Dopravu v úseku Veľký Slavkov - Pod lesom tam museli na takmer hodinu a pol prerušiť.
Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková. Na udalosť upozornila TV Markíza.
„ŽSR potvrdzujú, že vo štvrtok 25. decembra bola od 15.43 do 17.10 h prerušená doprava v úseku Veľký Slavkov - Pod lesom z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti, ktorá sa momentálne vyšetruje. Potvrdzujeme, že nedošlo k žiadnej zrážke ani k zraneniam cestujúcich či personálu,“ uviedla pre TASR Lániková.
Podľa informácií TASR išlo o nedovolený pohyb jedného z vlakov v stanici. Vlaky sa však nestretli na jednej koľaji. TV Markíza spresnila, že jeden z vlakov mal vyštartovať skôr zo stanice, pričom tam mal o chvíľu vchádzať ďalší. Vďaka včasnému zásahu výpravcu sa vlaky nestretli na jednej koľaji.
