HZS: Pri obci Bystrá sa zrazili dve autá, zranení skončili v nemocnici
Medzi obcou Bystrá a oblasťou Tále došlo v piatok k zrážke dvoch motorových vozidiel, pri ktorej sa zranili dve osoby.
Pri dopravnej nehode pomáhali traja záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) z Bystrej vyslobodiť zranené osoby, ako aj pri ich ošetrovaní a odovzdávaní posádkam leteckých a pozemných záchranárov. Informovala o tom HZS na sociálnej sieti.
„Po príchode rýchlej lekárskej pomoci (RLP) Brezno sa na mieste udalosti nachádzali tri osoby, dve v motorovom vozidle, pričom jedna z nich bola zakliesnená. V spolupráci s hasičmi za použitia hydraulického náradia a imobilizačných pomôcok sa ju podarilo z auta vyslobodiť. Posádka RLP poskytla zraneným prednemocničnú zdravotnú starostlivosť,“ informovala na sociálnej sieti Záchranná zdravotná služba Nemocnice s poliklinikou Brezno.
Osobu so stredne ťažkými poraneniami preložili na palubu vrtuľníka a transportovali do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Ďalšia s ľahkými poraneniami skončila na urgentnom príjme breznianskej nemocnice.
Policajti odhalili dva prípady maloletých za volantom
Policajti v Košickom kraji riešili počas uplynulých hodín dva kuriózne, no veľmi nebezpečné prípady. V oboch sedeli za volantom motorového vozidla neplnoleté osoby. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Hádky počas Vianoc pramenia podľa odborníčky z nevyjasnených vzťahov a očakávaní
Rodinné konflikty sa počas Vianoc často vyostrujú preto, že ide o obdobie s vysokou emocionálnou záťažou, zvýšenou blízkosťou a silnými normami o tom, ako by mali vzťahy fungovať.
HZS neodporúča v súvislosti s avizovaným silným vetrom aktivity na horách
Horské oblasti vrátane lyžiarskych stredísk na severe Slovenska môže od sobotňajšieho (27. 12.) večera zasiahnuť silný vietor až mohutná víchrica.
MZVEZ: Na lodi pod slovenskou vlajkou sa v čase ruského útoku nikto nenachádzal
Na lodi plaviacej sa pod slovenskou vlajkou, ktorú v noci na piatok poškodili ruské útoky, sa v tom čase nenachádzali žiadne osoby.