  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 26.12.2025Meniny má Štefan
Bratislava

HZS: Pri obci Bystrá sa zrazili dve autá, zranení skončili v nemocnici

  • DNES - 17:00
  • Bystrá
HZS: Pri obci Bystrá sa zrazili dve autá, zranení skončili v nemocnici

Medzi obcou Bystrá a oblasťou Tále došlo v piatok k zrážke dvoch motorových vozidiel, pri ktorej sa zranili dve osoby.

Pri dopravnej nehode pomáhali traja záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) z Bystrej vyslobodiť zranené osoby, ako aj pri ich ošetrovaní a odovzdávaní posádkam leteckých a pozemných záchranárov. Informovala o tom HZS na sociálnej sieti.

Po príchode rýchlej lekárskej pomoci (RLP) Brezno sa na mieste udalosti nachádzali tri osoby, dve v motorovom vozidle, pričom jedna z nich bola zakliesnená. V spolupráci s hasičmi za použitia hydraulického náradia a imobilizačných pomôcok sa ju podarilo z auta vyslobodiť. Posádka RLP poskytla zraneným prednemocničnú zdravotnú starostlivosť,“ informovala na sociálnej sieti Záchranná zdravotná služba Nemocnice s poliklinikou Brezno.

Osobu so stredne ťažkými poraneniami preložili na palubu vrtuľníka a transportovali do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Ďalšia s ľahkými poraneniami skončila na urgentnom príjme breznianskej nemocnice.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Policajti odhalili dva prípady maloletých za volantom

Policajti odhalili dva prípady maloletých za volantom

DNES - 15:06Domáce

Policajti v Košickom kraji riešili počas uplynulých hodín dva kuriózne, no veľmi nebezpečné prípady. V oboch sedeli za volantom motorového vozidla neplnoleté osoby. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Hádky počas Vianoc pramenia podľa odborníčky z nevyjasnených vzťahov a očakávaní

Hádky počas Vianoc pramenia podľa odborníčky z nevyjasnených vzťahov a očakávaní

DNES - 14:51Domáce

Rodinné konflikty sa počas Vianoc často vyostrujú preto, že ide o obdobie s vysokou emocionálnou záťažou, zvýšenou blízkosťou a silnými normami o tom, ako by mali vzťahy fungovať.

HZS neodporúča v súvislosti s avizovaným silným vetrom aktivity na horách

HZS neodporúča v súvislosti s avizovaným silným vetrom aktivity na horách

DNES - 14:19Domáce

Horské oblasti vrátane lyžiarskych stredísk na severe Slovenska môže od sobotňajšieho (27. 12.) večera zasiahnuť silný vietor až mohutná víchrica.

MZVEZ: Na lodi pod slovenskou vlajkou sa v čase ruského útoku nikto nenachádzal

MZVEZ: Na lodi pod slovenskou vlajkou sa v čase ruského útoku nikto nenachádzal

DNES - 13:53Domáce

Na lodi plaviacej sa pod slovenskou vlajkou, ktorú v noci na piatok poškodili ruské útoky, sa v tom čase nenachádzali žiadne osoby.

Vosveteit.sk
Prečo vedomie nemožno zredukovať na kód a prečo sa pri AI zahrávame s niečím, čomu nerozumiemePrečo vedomie nemožno zredukovať na kód a prečo sa pri AI zahrávame s niečím, čomu nerozumieme
Dlhší život v zdraví máme na dosah rúk. Vedci objavili proteín, ktorý je schopný spomaliť starnutieDlhší život v zdraví máme na dosah rúk. Vedci objavili proteín, ktorý je schopný spomaliť starnutie
Nová tabletka ide ďalej než Ozempic. Funguje bez injekcií a bez straty svalov a vedci hovoria o prelomeNová tabletka ide ďalej než Ozempic. Funguje bez injekcií a bez straty svalov a vedci hovoria o prelome
Prečo sa niektorí ľudia dožijú 100 rokov bez väčších problémov? Stopa vedie k génom dávnych lovcovPrečo sa niektorí ľudia dožijú 100 rokov bez väčších problémov? Stopa vedie k génom dávnych lovcov
Týchto 5 Android funkcií Google potichu odstránil z Android telefónov. Tieto funkcie už vo svojom smartfóne nenájdešTýchto 5 Android funkcií Google potichu odstránil z Android telefónov. Tieto funkcie už vo svojom smartfóne nenájdeš
Budeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo životaBudeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo života
Gravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realituGravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realitu
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhaliNový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedciŽiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP