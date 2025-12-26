  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 26.12.2025Meniny má Štefan
Bratislava

Hádky počas Vianoc pramenia podľa odborníčky z nevyjasnených vzťahov a očakávaní

  • DNES - 14:51
  • Prešov
Hádky počas Vianoc pramenia podľa odborníčky z nevyjasnených vzťahov a očakávaní

Rodinné konflikty sa počas Vianoc často vyostrujú preto, že ide o obdobie s vysokou emocionálnou záťažou, zvýšenou blízkosťou a silnými normami o tom, ako by mali vzťahy fungovať.

Podľa Stanislavy Knut z Ligy za duševné zdravie rodiny trávia spolu viac času než zvyčajne, často v obmedzenom priestore, pri narušenom dennom režime, únave a tlaku na výkon.

Nároky si na seba dávame, či už ide o samotnú prípravu sviatkov, finančné zaťaženie alebo starostlivosť o deti a starších členov rodiny. V takomto kontexte klesá psychická kapacita na sebareguláciu a toleranciu frustrácie, čo vytvára priaznivé podmienky pre eskaláciu konfliktov. Konflikty, ktoré boli počas roka potlačené alebo obchádzané, sa v tomto období ľahšie vynárajú, pretože očakávanie blízkosti vytvára tlak na ich automatické vyriešenie. Ak však chýba skutočné spracovanie týchto tém, vzniká skôr explózia napätia než zmierenie,“ uviedla pre TASR Knut.

Paradoxne, práve očakávanie pokojných a harmonických Vianoc je podľa nej významným zdrojom stresu. Presvedčenie, že negatívne emócie počas sviatkov nemajú miesto. „Následok je potláčanie hnevu, frustrácie či smútku, ktoré sa následne prejavia nepriamo, pasívnou agresivitou, iróniou alebo náhlymi výbuchmi. Čím viac sa rodina snaží udržať obraz dokonalých Vianoc, tým menej priestoru zostáva pre autentické prežívanie a reguláciu napätia. Doprajme si vtipné aj trápne momenty, patrí to k životu. Nič také ako dokonalé sviatky neexistuje,“ povedala Knut.

Pri sviatočnom stole najčastejšie vedú ku konfliktom témy spojené s hodnotami a identitou, ako sú napríklad výchova detí, partnerské vzťahy, životné rozhodnutia, financie, politické a spoločenské názory, ako aj porovnávanie a hodnotenie minulých i súčasných zlyhaní. „Častým spúšťačom sú aj komentáre o výzore, zdraví, váhe či výkone, ktoré môžu byť prezentované ako nevinná starostlivosť, no v skutočnosti zasahujú citlivé miesta,“ povedala Knut.

Reagovať na provokácie bez vyhrotenia hádky si vyžaduje vedomú sebareguláciu. „Pomáha spomaliť reakciu, pomenovať vlastné prežívanie bez obviňovania druhých a vyhnúť sa generalizovaniu. V praxi môže byť účinné presmerovanie rozhovoru, krátka pauza alebo jasné, pokojné pomenovanie hranice,“ poradila odborníčka.

Otvorená komunikácia a dohoda ešte pred sviatkami môžu výrazne znížiť riziko napätia. Pomáha hovoriť o očakávaniach, rozdelení povinností, citlivých témach, ktoré je vhodné vynechať. Ak sú konflikty každoročným vianočným scenárom, ide často o prejav dlhodobejších vzťahových problémov, ktoré sviatky len zvýrazňujú. Vyhľadať rodinné poradenstvo alebo odbornú pomoc má zmysel vtedy, keď konflikty nadobúdajú chronický charakter, výrazne zasahujú deti, vedú k emočnému odcudzeniu alebo k pocitom bezmocnosti a vyčerpania,“ dodala Knut.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Policajti odhalili dva prípady maloletých za volantom

Policajti odhalili dva prípady maloletých za volantom

DNES - 15:06Domáce

Policajti v Košickom kraji riešili počas uplynulých hodín dva kuriózne, no veľmi nebezpečné prípady. V oboch sedeli za volantom motorového vozidla neplnoleté osoby. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

HZS neodporúča v súvislosti s avizovaným silným vetrom aktivity na horách

HZS neodporúča v súvislosti s avizovaným silným vetrom aktivity na horách

DNES - 14:19Domáce

Horské oblasti vrátane lyžiarskych stredísk na severe Slovenska môže od sobotňajšieho (27. 12.) večera zasiahnuť silný vietor až mohutná víchrica.

MZVEZ: Na lodi pod slovenskou vlajkou sa v čase ruského útoku nikto nenachádzal

MZVEZ: Na lodi pod slovenskou vlajkou sa v čase ruského útoku nikto nenachádzal

DNES - 13:53Domáce

Na lodi plaviacej sa pod slovenskou vlajkou, ktorú v noci na piatok poškodili ruské útoky, sa v tom čase nenachádzali žiadne osoby.

SHMÚ: Do konca roka napadne na Slovensku sneh

SHMÚ: Do konca roka napadne na Slovensku sneh

DNES - 13:10Domáce

Vývoj počasia bude v ďalších dňoch dynamický. Do konca roka napadne na Slovensku väčšinou jeden až päť centimetrov snehu, na severe to môže byť päť až 15 centimetrov a ojedinele aj viac.

Vosveteit.sk
Dlhší život v zdraví máme na dosah rúk. Vedci objavili proteín, ktorý je schopný spomaliť starnutieDlhší život v zdraví máme na dosah rúk. Vedci objavili proteín, ktorý je schopný spomaliť starnutie
Nová tabletka ide ďalej než Ozempic. Funguje bez injekcií a bez straty svalov a vedci hovoria o prelomeNová tabletka ide ďalej než Ozempic. Funguje bez injekcií a bez straty svalov a vedci hovoria o prelome
Prečo sa niektorí ľudia dožijú 100 rokov bez väčších problémov? Stopa vedie k génom dávnych lovcovPrečo sa niektorí ľudia dožijú 100 rokov bez väčších problémov? Stopa vedie k génom dávnych lovcov
Týchto 5 Android funkcií Google potichu odstránil z Android telefónov. Tieto funkcie už vo svojom smartfóne nenájdešTýchto 5 Android funkcií Google potichu odstránil z Android telefónov. Tieto funkcie už vo svojom smartfóne nenájdeš
Budeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo životaBudeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo života
Gravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realituGravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realitu
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhaliNový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedciŽiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
AKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikovAKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP