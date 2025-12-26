  • Články
HZS neodporúča v súvislosti s avizovaným silným vetrom aktivity na horách

  • DNES - 14:19
  • Námestovo
Horské oblasti vrátane lyžiarskych stredísk na severe Slovenska môže od sobotňajšieho (27. 12.) večera zasiahnuť silný vietor až mohutná víchrica.

Horská záchranná služba (HZS) preto neodporúča akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne. Upozornila na to v piatok na svojom webe.

Od soboty od 18.00 h sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo, v nárazoch, rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, čo je silná až mohutná víchrica,“ uviedla HZS.

Slovenský hydrometeorologický ústav v tejto súvislosti vydal meteorologickú výstrahu druhého stupňa pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica, Tvrdošín, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Pre ďalšie okresy v oblasti severného Slovenska platí výstraha prvého stupňa, teda miestami sa tam očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstraha platí aj počas celej nedele (28. 12.).

HZS preto neodporúča akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne. „Výlety do hôr, či už peši alebo na lyžiach, si preto dôkladne zvážte a myslite nielen na svoj cieľ, ale hlavne na šťastný návrat domov,“ odporučili horskí záchranári.

Zdroj: Info.sk, TASR
MZVEZ: Na lodi pod slovenskou vlajkou sa v čase ruského útoku nikto nenachádzal

MZVEZ: Na lodi pod slovenskou vlajkou sa v čase ruského útoku nikto nenachádzal

DNES - 13:53Domáce

Na lodi plaviacej sa pod slovenskou vlajkou, ktorú v noci na piatok poškodili ruské útoky, sa v tom čase nenachádzali žiadne osoby.

SHMÚ: Do konca roka napadne na Slovensku sneh

SHMÚ: Do konca roka napadne na Slovensku sneh

DNES - 13:10Domáce

Vývoj počasia bude v ďalších dňoch dynamický. Do konca roka napadne na Slovensku väčšinou jeden až päť centimetrov snehu, na severe to môže byť päť až 15 centimetrov a ojedinele aj viac.

Trnavskí vyšetrovatelia preverujú násilnú smrť muža

Trnavskí vyšetrovatelia preverujú násilnú smrť muža

DNES - 11:14Domáce

Trnavskí vyšetrovatelia od skorých ranných hodín preverujú smrť muža. Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, k tragickej udalosti došlo v jednej z obcí v okrese Trnava.

Med podporuje imunitu i črevnú mikroflóru, pomáha aj pri chrípke či nádche

Med podporuje imunitu i črevnú mikroflóru, pomáha aj pri chrípke či nádche

DNES - 9:44Domáce

Med nie je len prírodným sladidlom, je tiež prínosný pre zdravie. Obsahuje množstvo prospešných látok pre zdravie, podporuje imunitný systém i črevnú mikroflóru.

