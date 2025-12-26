MZVEZ: Na lodi pod slovenskou vlajkou sa v čase ruského útoku nikto nenachádzal
Na lodi plaviacej sa pod slovenskou vlajkou, ktorú v noci na piatok poškodili ruské útoky, sa v tom čase nenachádzali žiadne osoby. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Plavidlo pod slovenskou vlajkou bolo obsluhované výlučne ukrajinskými štátnymi príslušníkmi, pričom sa na plavidle aktuálne nenachádzajú ani na ňom nepracujú žiadni občania Slovenskej republiky,“ priblížilo MZVEZ.
Ozrejmilo, že riečne plavidlo s názvom Majestic stálo v čase útoku v prístave a nebolo plavbyschopné z dôvodu poškodení spôsobených už počas predchádzajúcich vzdušných útokov Ruska. Rezort diplomacie zároveň zdôraznil, že v spolupráci so slovenským veľvyslanectvom v Kyjeve situáciu naďalej sleduje a je pripravený poskytnúť potrebnú súčinnosť slovenským právnickým aj fyzickým osobám, ak o to požiadajú.
Ukrajinský vicepremiér Olexij Kuleba informoval, že ruské útoky na prístavné mesto Odesa v noci na piatok poškodili loď pod slovenskou vlajkou. Dronové útoky údajne poškodili aj loď s vlajkou štátu Palau. V prístave vypukli viaceré požiare, ktoré hasiči likvidujú. V oblasti tiež dochádza k výpadkom elektriny.
Moskva v uplynulých dňoch zintenzívnila svoje útoky na Odesu. Podľa ukrajinských predstaviteľov sa Rusko snaží úplne ochromiť námornú logistiku krajiny.
