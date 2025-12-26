  • Články
Piatok, 26.12.2025Meniny má Štefan
Bratislava

Cítite sa ako balón? 7 overených krokov, ako bezpečne odvodniť organizmus a získať späť energiu

  • DNES - 13:41
  • Bratislava
Ráno sa zobudíte s opuchnutou tvárou, prstienky vás tlačia a džínsy, ktoré vám včera sedeli, dnes ledva zapnete. Nie, pravdepodobne ste nepribrali tuk cez noc. Vaše telo len volá o pomoc a zadržiava vodu. Ako sa tohto nepríjemného pocitu „nafúknutia“ zbaviť bezpečne a efektívne?

Zadržiavanie vody (vodnatieľka alebo edém) je bežný problém, ktorý trápi najmä ženy. Môže zaň hormonálna nerovnováha, stres, zlá strava alebo len letné horúčavy. Dobrou správou je, že často stačí len pár dní úpravy životného štýlu a prebytočná tekutina zmizne.

Pripravili sme pre vás kompletný manuál, ako naštartovať lymfu a zbaviť telo zbytočnej záťaže.

1. Pite vodu (Áno, čítate správne)

Znie to ako paradox, ale je to zlaté pravidlo odvodňovania. Ak nepijete dostatok vody, telo prejde do „režimu prežitia“ a začne zadržiavať každú kvapku, ktorú prijme.

  • Riešenie: Zvýšte príjem čistej vody. Keď telo zistí, že má prísun tekutín zabezpečený, prestane ich hromadiť v tkanivách.
  • Cieľ: Snažte sa vypiť aspoň 2,5 až 3 litre nesladenej vody alebo bylinkových čajov denne.

2. Vyhláste vojnu sodíku

Soľ (sodík) viaže vodu v tele. Ak milujete čipsy, údeniny, polotovary alebo si jedlo radi dosáľate, práve ste našli vinníka vašich opuchnutých členkov.

  • Čo vyradiť: Obmedzte spracované potraviny, konzervy, slané syry a instantné polievky.
  • Tip: Namiesto soli používajte na dochutenie bylinky, citrónovú šťavu, cesnak alebo čierne korenie. Jedlo bude chutiť výrazne a vy sa nebudete cítiť opuchnuto.

3. Draslík: Váš najlepší priateľ

Draslík je minerál, ktorý funguje ako protiváha sodíka. Pomáha obličkám vylučovať prebytočnú soľ a s ňou aj vodu.

Zaraďte do jedálnička tieto „draslíkové bomby“:

  • Banány
  • Avokádo
  • Špenát a listová zelenina
  • Sladké zemiaky (batáty)
  • Paradajky

4. Sila byliniek: Prírodné diuretiká

Skôr než siahnete po tabletkách z lekárne, vyskúšajte silu prírody. Niektoré bylinky majú jemné močopudné účinky a pomáhajú prečistiť obličky.

Náš tip na odvodňovací čaj:
Zmiešajte sušenú žihľavu, púpavu a prasličku. Pite dve šálky denne (ideálne dopoludnia).

Pozor: Bylinkové kúry by nemali trvať dlhšie ako 3 týždne v kuse.

5. Obmedzte sacharidy, pridajte vlákninu

Vedeli ste, že každý gram glykogénu (zásobný cukor) na seba viaže približne 3 až 4 gramy vody? Ak obmedzíte príjem jednoduchých cukrov a bielej múky, telo siahne do zásob glykogénu a uvoľní aj viazanú vodu. To je dôvod, prečo na začiatku diéty váha klesá tak rýchlo – strácate vodu, nie tuk.

  • Jedzte viac: Zeleninu, strukoviny, ovsené vločky.
  • Jedzte menej: Cestovín, pečiva, sladkostí.

6. Rozhýbte lymfu

Lymfatický systém nemá „pumpu“ ako srdce. Aby tekutina v tele prúdila a nezostávala v dolných končatinách, musíte sa hýbať vy.

  • Chôdza: Aspoň 30 minút svižnej chôdze denne dokáže zázraky.
  • Plávanie: Tlak vody pôsobí ako prirodzená lymfodrenáž.
  • Vyložte si nohy: Večer pri televízii si ľahnite na chrbát a nohy vyložte vyššie, než je úroveň srdca. Gravitácia pomôže tekutinám vrátiť sa do obehu.

7. Doprajte si kvalitný spánok

Nedostatok spánku zvyšuje hladinu stresového hormónu kortizolu. Vysoký kortizol priamo ovplyvňuje hospodárenie tela s vodou a soľou. Ak spíte menej ako 7 hodín, telo má tendenciu zadržiavať vodu. Spánok je najlacnejšia a najúčinnejšia kozmetika.

Kedy spozornieť?

Občasné zavodnenie (napríklad pred menštruáciou alebo po slanom jedle) je normálne. Ak však trpíte dlhodobými opuchmi, ktoré neustupujú ani po úprave stravy, alebo ak sa po zatlačení prstom do kože jamka dlho nevyrovná, navštívte lekára. Môže ísť o signál problému s obličkami, srdcom alebo štítnou žľazou.

Rýchly reštart na záver

Chcete sa cítiť ľahšie už zajtra? Skúste tzv. ryžový deň. Uvarte si neslanú natural ryžu a konzumujte ju v malých dávkach počas celého dňa, doplnenú o dusenú zeleninu. Ryža absorbuje toxíny a pomáha odvádzať vodu.

Nezabúdajte, cieľom nie je vysušiť organizmus, ale nastoliť rovnováhu. Vaše telo sa vám za to poďakuje novou energiou a žiarivejšou pleťou!

Zdroj: Info.sk
