SHMÚ: Do konca roka napadne na Slovensku sneh
Vývoj počasia bude v ďalších dňoch dynamický. Do konca roka napadne na Slovensku väčšinou jeden až päť centimetrov snehu, na severe to môže byť päť až 15 centimetrov a ojedinele aj viac.
Pri vetre a snehu sa budú lokálne tvoriť snehové jazyky a ojedinele aj záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Po prechodnom oteplení, ktoré je v piatok a bude pokračovať v sobotu (27. 12.), postúpi v noci na nedeľu (28. 12.) cez Slovensko teplotne výrazný studený front. „Za ním k nám od severu prenikne studený vzduch. Najmä v severnej polovici aj slabo zasneží,“ priblížili meteorológovia. Nedeľa bude podľa nich veľmi veterná a na hrebeňoch vo vysokých polohách očakávajú mohutnú víchricu a vylúčený nie je ani orkán.
SHMÚ tvrdí, že ďalší studený front má prísť 30. decembra a prinesie zrážky v podobe sneženia na viaceré miesta. Za ním sa na Slovensko dostane ďalšia dávka studeného vzduchu. „Relatívne chladnejšie počasie by malo pokračovať ako na prelome rokov, tak aj na začiatku roka 2026,“ skonštatovali odborníci.
Vďaka oblačnosti a vetru nebudú nočné mrazy zvlášť silné. Mrznúť však bude na väčšine územia, pričom na severe bude obdobie celodenných mrazov.
HZS neodporúča v súvislosti s avizovaným silným vetrom aktivity na horách
Horské oblasti vrátane lyžiarskych stredísk na severe Slovenska môže od sobotňajšieho (27. 12.) večera zasiahnuť silný vietor až mohutná víchrica.
MZVEZ: Na lodi pod slovenskou vlajkou sa v čase ruského útoku nikto nenachádzal
Na lodi plaviacej sa pod slovenskou vlajkou, ktorú v noci na piatok poškodili ruské útoky, sa v tom čase nenachádzali žiadne osoby.
Trnavskí vyšetrovatelia preverujú násilnú smrť muža
Trnavskí vyšetrovatelia od skorých ranných hodín preverujú smrť muža. Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, k tragickej udalosti došlo v jednej z obcí v okrese Trnava.
Med podporuje imunitu i črevnú mikroflóru, pomáha aj pri chrípke či nádche
Med nie je len prírodným sladidlom, je tiež prínosný pre zdravie. Obsahuje množstvo prospešných látok pre zdravie, podporuje imunitný systém i črevnú mikroflóru.