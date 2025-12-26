  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 26.12.2025Meniny má Štefan
Bratislava

Pri útoku nožom a neznámou kvapalinou utrpelo v Japonsku zranenia 14 ľudí

  • DNES - 11:37
  • Tokio
Pri útoku nožom a neznámou kvapalinou utrpelo v Japonsku zranenia 14 ľudí

Štrnásť ľudí utrpelo zranenia pri útoku nožom a neznámou kvapalinou v továrni v centrálnej oblasti Japonska, uviedol v piatok predstaviteľ záchranných služieb.

„Štrnásť ľudí bolo prevezených záchrannými službami,“ povedal pre AFP predstaviteľ hasičského zboru v meste Mišima v prefektúre Šizuoka západne od japonskej metropoly Tokio.

Predstaviteľ podľa svojich slov prijal okolo 16.30 h miestneho času (8.30 SEČ) hovor z neďalekej továrne na výrobu gumy, v ktorom mu oznámili, že „päť alebo šesť ľudí dobodali“ a že pri útoku bola použitá aj „kvapalina podobná spreju“. Agentúra AP uvádza, že by mohlo ísť o bielidlo. Japonské médiá vrátane verejnoprávnej televízie NHK hlásili, že polícia zadržala 38-ročného muža pre podozrenie z pokusu o vraždu. AFP informovala, že útočník mal zrejme isté napojenie na továreň, ktorá sa špecializuje na výrobu pneumatík pre nákladné autá a autobusy.

Podľa NHK boli všetky obete pri vedomí, no AP informovala, že päť dobodaných osôb je vo vážnom stave. Ďalšie podrobnosti o incidente doposiaľ nie sú známe.

Násilná trestná činnosť je v Japonsku pomerne ojedinelá, pričom krajina má nízku mieru vrážd a jedny z najprísnejších zákonov o zbraniach na svete. Zriedkavo však dochádza k útokom nožom a dokonca aj streľbe, podobne ako v prípade atentátu na bývalého premiéra Šinzóa Abeho v roku 2022.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nigéria poskytla USA spravodajské informácie pred útokmi na militantov z IS

Nigéria poskytla USA spravodajské informácie pred útokmi na militantov z IS

DNES - 12:03Zahraničné

Nigéria v piatok potvrdila, že poskytla Spojeným štátom spravodajské informácie o džihádistoch pred útokmi amerických síl proti militantom Islamského štátu (IS) na severozápade africkej krajiny.

Kuleba tvrdí, že ruský útok poškodil loď plaviacu sa pod slovenskou vlajkou

Kuleba tvrdí, že ruský útok poškodil loď plaviacu sa pod slovenskou vlajkou

DNES - 9:27Zahraničné

Ruské útoky na prístavné mesto Odesa v noci na piatok poškodili loď plaviacu sa pod slovenskou vlajkou, vyhlásil ukrajinský vicepremiér Olexij Kuleba na sociálnej sieti Telegram.

Zelenskyj by sa chcel v najbližších dňoch stretnúť s Trumpom

Zelenskyj by sa chcel v najbližších dňoch stretnúť s Trumpom

DNES - 8:40Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by sa chcel v najbližších dňoch stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V piatok to oznámil na sociálnej sieti X, informuje TASR.

Nigéria potvrdila útok Spojených štátov na „teroristické ciele“ v krajine

Nigéria potvrdila útok Spojených štátov na „teroristické ciele“ v krajine

DNES - 6:13Zahraničné

Nigérijské ministerstvo zahraničných vecí v piatok v skorých ranných hodinách potvrdilo, že Spojené štáty zaútočili na „teroristické ciele“ v severozápadnej časti krajiny.

Vosveteit.sk
Dlhší život v zdraví máme na dosah rúk. Vedci objavili proteín, ktorý je schopný spomaliť starnutieDlhší život v zdraví máme na dosah rúk. Vedci objavili proteín, ktorý je schopný spomaliť starnutie
Nová tabletka ide ďalej než Ozempic. Funguje bez injekcií a bez straty svalov a vedci hovoria o prelomeNová tabletka ide ďalej než Ozempic. Funguje bez injekcií a bez straty svalov a vedci hovoria o prelome
Prečo sa niektorí ľudia dožijú 100 rokov bez väčších problémov? Stopa vedie k génom dávnych lovcovPrečo sa niektorí ľudia dožijú 100 rokov bez väčších problémov? Stopa vedie k génom dávnych lovcov
Týchto 5 Android funkcií Google potichu odstránil z Android telefónov. Tieto funkcie už vo svojom smartfóne nenájdešTýchto 5 Android funkcií Google potichu odstránil z Android telefónov. Tieto funkcie už vo svojom smartfóne nenájdeš
Budeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo životaBudeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo života
Gravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realituGravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realitu
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhaliNový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedciŽiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
AKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikovAKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP