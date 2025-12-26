Pri útoku nožom a neznámou kvapalinou utrpelo v Japonsku zranenia 14 ľudí
- DNES - 11:37
- Tokio
Štrnásť ľudí utrpelo zranenia pri útoku nožom a neznámou kvapalinou v továrni v centrálnej oblasti Japonska, uviedol v piatok predstaviteľ záchranných služieb.
„Štrnásť ľudí bolo prevezených záchrannými službami,“ povedal pre AFP predstaviteľ hasičského zboru v meste Mišima v prefektúre Šizuoka západne od japonskej metropoly Tokio.
Predstaviteľ podľa svojich slov prijal okolo 16.30 h miestneho času (8.30 SEČ) hovor z neďalekej továrne na výrobu gumy, v ktorom mu oznámili, že „päť alebo šesť ľudí dobodali“ a že pri útoku bola použitá aj „kvapalina podobná spreju“. Agentúra AP uvádza, že by mohlo ísť o bielidlo. Japonské médiá vrátane verejnoprávnej televízie NHK hlásili, že polícia zadržala 38-ročného muža pre podozrenie z pokusu o vraždu. AFP informovala, že útočník mal zrejme isté napojenie na továreň, ktorá sa špecializuje na výrobu pneumatík pre nákladné autá a autobusy.
Podľa NHK boli všetky obete pri vedomí, no AP informovala, že päť dobodaných osôb je vo vážnom stave. Ďalšie podrobnosti o incidente doposiaľ nie sú známe.
Násilná trestná činnosť je v Japonsku pomerne ojedinelá, pričom krajina má nízku mieru vrážd a jedny z najprísnejších zákonov o zbraniach na svete. Zriedkavo však dochádza k útokom nožom a dokonca aj streľbe, podobne ako v prípade atentátu na bývalého premiéra Šinzóa Abeho v roku 2022.
