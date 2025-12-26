  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 26.12.2025Meniny má Štefan
Bratislava

Trnavskí vyšetrovatelia preverujú násilnú smrť muža

  • DNES - 11:14
  • Trnava
Trnavskí vyšetrovatelia preverujú násilnú smrť muža

Trnavskí vyšetrovatelia od skorých ranných hodín preverujú smrť muža. Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, k tragickej udalosti došlo v jednej z obcí v okrese Trnava.

Podľa prvotných zistení zomrel muž na následky násilného konania inej osoby. „Prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý spolu s výjazdovou skupinou vykonáva na mieste neodkladné a neopakovateľné úkony. Verejnosť môžeme uistiť, že v súvislosti s danou udalosťou im nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

Podozrivá osoba je už v rukách polície a bola obmedzená na osobnej slobode. „Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to vyšetrovanie prípadu umožní,“ doplnila polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Med podporuje imunitu i črevnú mikroflóru, pomáha aj pri chrípke či nádche

Med podporuje imunitu i črevnú mikroflóru, pomáha aj pri chrípke či nádche

DNES - 9:44Domáce

Med nie je len prírodným sladidlom, je tiež prínosný pre zdravie. Obsahuje množstvo prospešných látok pre zdravie, podporuje imunitný systém i črevnú mikroflóru.

Veriaci si 26. decembra pripomínajú sv. Štefana, prvého mučeníka

Veriaci si 26. decembra pripomínajú sv. Štefana, prvého mučeníka

DNES - 7:45Domáce

Druhý sviatok vianočný je pre veriacich kresťanov dňom spomienky na diakona a prvého mučeníka sv. Štefana, ktorý bol pre vieru v Ježiša Krista ukameňovaný.

V Prievidzi našli muža bez známok života, príčiny jeho úmrtia vyšetrujú

V Prievidzi našli muža bez známok života, príčiny jeho úmrtia vyšetrujú

VČERA - 19:31Domáce

Muža bez známok života našli vo štvrtok ráno v Prievidzi. Polícia príčiny jeho úmrtia vyšetruje, začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

SHMÚ: Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom

SHMÚ: Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom

VČERA - 16:57Domáce

Na horách treba od piatka (26. 12.) počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.

Vosveteit.sk
Nová tabletka ide ďalej než Ozempic. Funguje bez injekcií a bez straty svalov a vedci hovoria o prelomeNová tabletka ide ďalej než Ozempic. Funguje bez injekcií a bez straty svalov a vedci hovoria o prelome
Prečo sa niektorí ľudia dožijú 100 rokov bez väčších problémov? Stopa vedie k génom dávnych lovcovPrečo sa niektorí ľudia dožijú 100 rokov bez väčších problémov? Stopa vedie k génom dávnych lovcov
Týchto 5 Android funkcií Google potichu odstránil z Android telefónov. Tieto funkcie už vo svojom smartfóne nenájdešTýchto 5 Android funkcií Google potichu odstránil z Android telefónov. Tieto funkcie už vo svojom smartfóne nenájdeš
Budeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo životaBudeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo života
Gravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realituGravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realitu
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhaliNový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedciŽiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
AKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikovAKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikov
Americké autonómne stíhačky dostanú prelomový radar PhantomStrike: Bojisko uvidia lepšie než kedykoľvek predtýmAmerické autonómne stíhačky dostanú prelomový radar PhantomStrike: Bojisko uvidia lepšie než kedykoľvek predtým
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP