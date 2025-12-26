Miro Jaroš: Smútok som obrátil na vďačnosť
Obľúbený detský interpret Miro Jaroš prežíva vianočný čas s blízkymi v rodinnom kruhu, ale už bez mamy Štefánie.
„Sú to druhé Vianoce bez mamy, bola náš pilier, vždy sme sa stretávali u nej doma, to boli pre nás rodinné Vianoce,“ povedal pre TASR spevák, ktorého pesničky sa stali neoddeliteľnou súčasťou mnohých domácností.
Priznal, že z dlhodobého smútku sa mu pomáhal dostať psychológ, rovnako čítal knihy, ktoré ho mali mentálne povzbudiť. Pomohlo aj video na internete od človeka, ktorý takisto prišiel o mamu. „Hovoril, že chýbajú iba ľudia, ktorí nám boli srdcu blízki a prežili sme s nimi pekné veci. Presne to som potreboval počuť v tej chvíli - byť vďačný za to, že som mal mamu, akú som mal, že sme mali taký pekný vzťah, pretože je veľa rodičov s deťmi, ktorí ešte žijú na tomto svete a nemajú ho. Svoj smútok som obrátil na vďačnosť za to pekné, čo som mohol s mamou prežiť. S takýmto nastavením sa to oveľa ľahšie zvláda,“ prezradil.
Jaroš takisto ohlásil svoj doteraz najväčší projekt, pripravuje najväčšiu rodinnú disko šou na Slovensku. Jej dejiskom bude 25. apríla bratislavská Peugeot aréna. Spevák sľubuje zážitok pre všetky generácie plný hudby, tanca a prekvapení. „Som rád, že sa nám podarilo získať aj rodičov, bude to veľká šou pre celé rodiny, pokojne nech zoberú aj babku s dedkom,“ odkazuje fanúšikom spevák, skladateľ a autor, ktorý sa preslávil najmä svojou tvorbou pre deti.
„Bude tam viacej tanečníkov, než sú ľudia zvyknutí na mojich koncertoch, pripravíme zmes mojich najväčších hitov, každý si príde na svoje,“ podčiarkol Jaroš k veľkému koncertu, na ktorom nezaznejú len piesne z albumu Disko. „Vrátime sa aj k veľkým hitom Tobogan, Tuláčik, Moje telo, Poď cvičiť, Strašidlá,“ avizuje Miro. Na veľkej rodinnej šou bude tancovať na jednom pódiu aj s detskými tanečníkmi pod vedením Nora Grofčíka.
Jaroš priznal inšpiráciu koncertmi, ktoré zažil v zahraničí, či už to boli vystúpenia Janet Jackson, Madonny, Kylie Minoque alebo naposledy koncert Lady Gaga. „To sú všetko šou, ktoré ma fascinujú, ale je to iný level, sú svetové hviezdy, aj iné rozpočty, musíme zostať realisti a nohami pevne na zemi, ja tvorím pre rodiny s deťmi,“ hovorí spevák s tým, že plánovaná rodinná šou bude podobná koncertom zahraničných hviezd len svetelnou produkciou.
Niektoré pesničky zaznejú v skrátenej forme, v megamixe. „Ale zároveň tak, aby si to ľudia mohli užiť a neboli ukrátení o ten zážitok. Takýmto spôsobom vyhovieme takmer každému. Pesničky budú namixované a spravené tak, aby si to užili s nami aj rodičia. Takže zabŕdneme trošku aj do 80. a 90. rokov,“ uzatvára Jaroš.
