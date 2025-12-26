  • Články
Med podporuje imunitu i črevnú mikroflóru, pomáha aj pri chrípke či nádche

  • DNES - 9:44
  • Bratislava
Med nie je len prírodným sladidlom, je tiež prínosný pre zdravie. Obsahuje množstvo prospešných látok pre zdravie, podporuje imunitný systém i črevnú mikroflóru.

Priaznivo pôsobí na nervový systém a pomáha aj pri rôznych chorobách. Regionálny ústav verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na to poukázal na sociálnej sieti.

Med obsahuje aminokyseliny, minerály a enzýmy. Medzi minerály patria železo, zinok, draslík, vápnik, fosfor, horčík a selén. Medzi vitamíny nachádzajúce sa v mede patria vitamín B6, tiamín, riboflavín, kyselina pantoténová a niacín.

Pôsobí antibakteriálne a protizápalovo, a to na väčšinu vírusových ochorení. Znamená to, že bráni chorobnému pôsobeniu baktérií vyvolávajúcich infekcie močových ciest či črevných infekcií. Najúčinnejšie antibakteriálne účinky má med lesný. Vďaka antioxidantom pôsobí preventívne proti ochoreniam. Posilňuje srdce, pomáha liečiť migrény. „U detí sa med používa pri liečbe kašľa, lieči napríklad aj afty a ochorenia dýchacích ciest,“ priblížila Zuzana Klinčáková z RÚVZ. Med je tiež pomocníkom v boji proti chrípke či prechladnutiu.

Okrem toho má široké využitie i v prírodnej kozmetike. „Hydratuje a vyživuje pokožku hlavy a vlasy,“ dodal úrad.

Zdroj: Info.sk, TASR
