Med podporuje imunitu i črevnú mikroflóru, pomáha aj pri chrípke či nádche
Med nie je len prírodným sladidlom, je tiež prínosný pre zdravie. Obsahuje množstvo prospešných látok pre zdravie, podporuje imunitný systém i črevnú mikroflóru.
Priaznivo pôsobí na nervový systém a pomáha aj pri rôznych chorobách. Regionálny ústav verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava na to poukázal na sociálnej sieti.
Med obsahuje aminokyseliny, minerály a enzýmy. Medzi minerály patria železo, zinok, draslík, vápnik, fosfor, horčík a selén. Medzi vitamíny nachádzajúce sa v mede patria vitamín B6, tiamín, riboflavín, kyselina pantoténová a niacín.
Pôsobí antibakteriálne a protizápalovo, a to na väčšinu vírusových ochorení. Znamená to, že bráni chorobnému pôsobeniu baktérií vyvolávajúcich infekcie močových ciest či črevných infekcií. Najúčinnejšie antibakteriálne účinky má med lesný. Vďaka antioxidantom pôsobí preventívne proti ochoreniam. Posilňuje srdce, pomáha liečiť migrény. „U detí sa med používa pri liečbe kašľa, lieči napríklad aj afty a ochorenia dýchacích ciest,“ priblížila Zuzana Klinčáková z RÚVZ. Med je tiež pomocníkom v boji proti chrípke či prechladnutiu.
Okrem toho má široké využitie i v prírodnej kozmetike. „Hydratuje a vyživuje pokožku hlavy a vlasy,“ dodal úrad.
Veriaci si 26. decembra pripomínajú sv. Štefana, prvého mučeníka
Druhý sviatok vianočný je pre veriacich kresťanov dňom spomienky na diakona a prvého mučeníka sv. Štefana, ktorý bol pre vieru v Ježiša Krista ukameňovaný.
V Prievidzi našli muža bez známok života, príčiny jeho úmrtia vyšetrujú
Muža bez známok života našli vo štvrtok ráno v Prievidzi. Polícia príčiny jeho úmrtia vyšetruje, začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
SHMÚ: Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom
Na horách treba od piatka (26. 12.) počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.
Policajti asistovali pri prevoze srdca ešte cez neotvorený tunel Višňové
Policajti z diaľničného oddelenia Kunovec asistovali záchrannej zdravotnej službe pri transporte ľudského srdca z Univerzitnej nemocnice Martin na transplantáciu do Bratislavy.