Kuleba tvrdí, že ruský útok poškodil loď plaviacu sa pod slovenskou vlajkou
- DNES - 9:27
- Kyjev
Ruské útoky na prístavné mesto Odesa v noci na piatok poškodili loď plaviacu sa pod slovenskou vlajkou, vyhlásil ukrajinský vicepremiér Olexij Kuleba na sociálnej sieti Telegram.
Dronové útoky údajne poškodili aj loď s vlajkou štátu Palau. V prístave vypukli viaceré požiare, ktoré hasiči momentálne likvidujú. V oblasti tiež dochádza k výpadkom elektriny.
„Nepriateľ pokračuje vo svojich pokusoch zničiť logistiku ukrajinských námorných prístavov a podkopať ekonomiku a potravinovú bezpečnosť,“ skonštatoval Kuleba.
Moskva v uplynulých dňoch zintenzívnila svoje útoky na Odesu. Podľa ukrajinských predstaviteľov sa Rusko snaží úplne ochromiť námornú logistiku krajiny.
Zelenskyj by sa chcel v najbližších dňoch stretnúť s Trumpom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by sa chcel v najbližších dňoch stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V piatok to oznámil na sociálnej sieti X, informuje TASR.
Nigéria potvrdila útok Spojených štátov na „teroristické ciele“ v krajine
Nigérijské ministerstvo zahraničných vecí v piatok v skorých ranných hodinách potvrdilo, že Spojené štáty zaútočili na „teroristické ciele“ v severozápadnej časti krajiny.
Kalifornia stále bojuje s búrkami a silným dažďom
Štát Kalifornia na západe USA zasiahli silné prívalové dažde vyvolané sériou búrok a spôsobili rozsiahle povodne a zosuvy pôdy.
Trump: USA zaútočili na jednotky Islamského štátu v severozápadnej Nigérii
Prezident Spojených štátov Donald Trump vo štvrtok oznámil, že americké ozbrojené sily zasiahli proti jednotkám džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v severozápadnej Nigérii.