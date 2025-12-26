  • Články
Kuleba tvrdí, že ruský útok poškodil loď plaviacu sa pod slovenskou vlajkou

  • DNES - 9:27
  • Kyjev
Ruské útoky na prístavné mesto Odesa v noci na piatok poškodili loď plaviacu sa pod slovenskou vlajkou, vyhlásil ukrajinský vicepremiér Olexij Kuleba na sociálnej sieti Telegram.

Dronové útoky údajne poškodili aj loď s vlajkou štátu Palau. V prístave vypukli viaceré požiare, ktoré hasiči momentálne likvidujú. V oblasti tiež dochádza k výpadkom elektriny.

Nepriateľ pokračuje vo svojich pokusoch zničiť logistiku ukrajinských námorných prístavov a podkopať ekonomiku a potravinovú bezpečnosť,“ skonštatoval Kuleba.

Moskva v uplynulých dňoch zintenzívnila svoje útoky na Odesu. Podľa ukrajinských predstaviteľov sa Rusko snaží úplne ochromiť námornú logistiku krajiny.

Zdroj: Info.sk, TASR
