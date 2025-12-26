  • Články
Veriaci si 26. decembra pripomínajú sv. Štefana, prvého mučeníka

  • DNES - 7:45
  • Bratislava
Druhý sviatok vianočný je pre veriacich kresťanov dňom spomienky na diakona a prvého mučeníka sv. Štefana, ktorý bol pre vieru v Ježiša Krista ukameňovaný.

Veriaci sa počas bohoslužieb modlia za sv. Štefana, ďakujú Bohu nielen zaňho, ale aj za všetkých ostatných vyznávačov, ktorí pre vieru v Ježiša Krista obetovali svoj život.

V gréckokatolíckej cirkvi je piatkový sviatok nazývaný Zhromaždenie (Zbor) k Presvätej Bohorodičke. Sviatok svätého prvomučeníka Štefana budú sláviť až v sobotu 27. decembra.

V rímskokatolíckej cirkvi po Vianociach nasleduje sviatok Svätej rodiny - Ježiša, Márie a Jozefa. Prvého januára sa slávi sviatok Panny Márie Bohorodičky v rámci novoročnej svätej omše a 6. januára sviatok Zjavenia Pána - Troch kráľov a po ňom sviatok Krstu Pána.

Zdroj: Info.sk, TASR
