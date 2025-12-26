Veriaci si 26. decembra pripomínajú sv. Štefana, prvého mučeníka
Druhý sviatok vianočný je pre veriacich kresťanov dňom spomienky na diakona a prvého mučeníka sv. Štefana, ktorý bol pre vieru v Ježiša Krista ukameňovaný.
Veriaci sa počas bohoslužieb modlia za sv. Štefana, ďakujú Bohu nielen zaňho, ale aj za všetkých ostatných vyznávačov, ktorí pre vieru v Ježiša Krista obetovali svoj život.
V gréckokatolíckej cirkvi je piatkový sviatok nazývaný Zhromaždenie (Zbor) k Presvätej Bohorodičke. Sviatok svätého prvomučeníka Štefana budú sláviť až v sobotu 27. decembra.
V rímskokatolíckej cirkvi po Vianociach nasleduje sviatok Svätej rodiny - Ježiša, Márie a Jozefa. Prvého januára sa slávi sviatok Panny Márie Bohorodičky v rámci novoročnej svätej omše a 6. januára sviatok Zjavenia Pána - Troch kráľov a po ňom sviatok Krstu Pána.
V Prievidzi našli muža bez známok života, príčiny jeho úmrtia vyšetrujú
Muža bez známok života našli vo štvrtok ráno v Prievidzi. Polícia príčiny jeho úmrtia vyšetruje, začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
SHMÚ: Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom
Na horách treba od piatka (26. 12.) počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.
Policajti asistovali pri prevoze srdca ešte cez neotvorený tunel Višňové
Policajti z diaľničného oddelenia Kunovec asistovali záchrannej zdravotnej službe pri transporte ľudského srdca z Univerzitnej nemocnice Martin na transplantáciu do Bratislavy.
Najvhodnejšou potravou pre väčšinu vtákov na kŕmidlách sú olejnaté semená
Počas silných mrazov možno prikrmovať vtáky. V prípade oteplenia a odmäku treba intenzitu kŕmenia znížiť.