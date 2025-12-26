  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 26.12.2025Meniny má Štefan
Bratislava

Nigéria potvrdila útok Spojených štátov na „teroristické ciele“ v krajine

  • DNES - 6:13
  • Abuja
Nigéria potvrdila útok Spojených štátov na „teroristické ciele“ v krajine

Nigérijské ministerstvo zahraničných vecí v piatok v skorých ranných hodinách potvrdilo, že Spojené štáty zaútočili na „teroristické ciele“ v severozápadnej časti krajiny po tom, ako americký prezident Donald Trump informoval o operácii proti militantom z džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

Nigérijské orgány naďalej spolupracujú s medzinárodnými partnermi, vrátane Spojených štátov amerických, v oblasti bezpečnosti a pri riešení pretrvávajúcej hrozby terorizmu a násilného extrémizmu,“ uviedol rezort diplomacie v oficiálnom vyhlásení.

To viedlo k presným úderom (USA) na teroristické ciele v Nigérii prostredníctvom leteckých útokov“, dodalo ministerstvo.

Vyjadrenie Nigérie prišlo len krátko po tom, ako Trump na platforme Truth Social oznámil, že americké ozbrojené sily zasiahli proti jednotkám IS v severozápadnej časti tejto africkej krajiny. Šéf Bieleho domu zároveň prisľúbil ďalšie útoky, ak militanti budú aj naďalej útočiť na tamojších kresťanov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kalifornia stále bojuje s búrkami a silným dažďom

Kalifornia stále bojuje s búrkami a silným dažďom

DNES - 6:11Zahraničné

Štát Kalifornia na západe USA zasiahli silné prívalové dažde vyvolané sériou búrok a spôsobili rozsiahle povodne a zosuvy pôdy.

Trump: USA zaútočili na jednotky Islamského štátu v severozápadnej Nigérii

Trump: USA zaútočili na jednotky Islamského štátu v severozápadnej Nigérii

DNES - 6:05Zahraničné

Prezident Spojených štátov Donald Trump vo štvrtok oznámil, že americké ozbrojené sily zasiahli proti jednotkám džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v severozápadnej Nigérii.

KĽDR: Kim Čong-un chce rozšíriť výrobu rakiet a granátov

KĽDR: Kim Čong-un chce rozšíriť výrobu rakiet a granátov

DNES - 5:51Zahraničné

Severokórejský vodca Kim Čong-un predstavil plán na výstavbu nových zbrojoviek s cieľom rozšíriť výrobu rakiet a granátov, informovali v piatok štátne médiá.

Podľa moderátora Kimmela vládne v USA tyrania

Podľa moderátora Kimmela vládne v USA tyrania

DNES - 5:49Zahraničné

Americký komik Jimmy Kimmel kritizoval prezidenta USA Donalda Trumpa vo svojom vianočnom prejave adresovanom britskému publiku, ktorý vo štvrtok odvysielala stanica Channel 4.

Vosveteit.sk
Týchto 5 Android funkcií Google potichu odstránil z Android telefónov. Tieto funkcie už vo svojom smartfóne nenájdešTýchto 5 Android funkcií Google potichu odstránil z Android telefónov. Tieto funkcie už vo svojom smartfóne nenájdeš
Budeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo životaBudeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo života
Gravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realituGravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realitu
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhaliNový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedciŽiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
AKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikovAKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikov
Americké autonómne stíhačky dostanú prelomový radar PhantomStrike: Bojisko uvidia lepšie než kedykoľvek predtýmAmerické autonómne stíhačky dostanú prelomový radar PhantomStrike: Bojisko uvidia lepšie než kedykoľvek predtým
Liek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší životLiek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší život
Človek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenúČlovek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenú
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP