Bratislava

Kalifornia stále bojuje s búrkami a silným dažďom

  Los Angeles
Štát Kalifornia na západe USA zasiahli silné prívalové dažde vyvolané sériou búrok a spôsobili rozsiahle povodne a zosuvy pôdy. Podľa miestnych úradov si doposiaľ búrky vyžiadali najmenej tri obete, informuje TASR na základe agentúry AFP a stanice BBC.

V niektorých častiach okresu Los Angeles spadlo až 27 centimetrov zrážok, čo viedlo k početným evakuáciám a k uzavretiu niekoľkých ciest. Záchranári museli zasahovať na viacerých miestach. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil v stredu pre niektoré okresy v južnej časti štátu stav núdze.

Vo štvrtok večer bolo v Kalifornii bez elektrickej energie približne 100.000 ľudí. Výstrahy pred výdatnými zrážkami a silným vetrom budú v platnosti aj v piatok.

Jednou z obetí je 64-ročný muž z mesta San Diego, na ktorého podľa polície v stredu spadol strom. Ďalšia 74-ročná osoba zahynula cez víkend v dôsledku povodní, keď sa ju polícia pokúšala zachrániť z vozidla. Medzi obeťami je aj žena vo veku okolo 70 rokov, ktorá zomrela v pondelok po tom, ako ju „zo skaly zrazila veľká vlna a zmietla do oceánu“.

Vyzývam všetkých obyvateľov mesta Los Angeles (LA), aby zostali v bezpečí a boli mimoriadne opatrní na cestách, ak skutočne musia niekam cestovať,“ uviedla primátorka LA Karen Bassová vo svojom stredajšom vyhlásení. „Prosím, neberte túto búrku na ľahkú váhu,“ dodala.

AFP vysvetľuje, že búrky vyvolala tzv. atmosferická rieka známa ako Pineapple Express, ktorá do Kalifornie priniesla vlhkosť z Havaja. Podľa predpokladov by mohla do regiónu priniesť zrážky, ktoré by normálne spadli počas niekoľkých mesiacov.

Zdroj: Info.sk, TASR
