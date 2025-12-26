  • Články

Bratislava

Trump: USA zaútočili na jednotky Islamského štátu v severozápadnej Nigérii

  • DNES - 6:05
  • Washington
Trump: USA zaútočili na jednotky Islamského štátu v severozápadnej Nigérii

Prezident Spojených štátov Donald Trump vo štvrtok oznámil, že americké ozbrojené sily zasiahli proti jednotkám džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v severozápadnej Nigérii. Šéf Bieleho domu prisľúbil ďalšie útoky, ak militanti budú aj naďalej útočiť na kresťanov v tejto krajine.

Dnes v noci na môj pokyn... Spojené štáty vykonali v severozápadnej Nigérii silný a smrtiaci útok proti teroristickým zločincom IS, ktorí sa zameriavali a brutálne zabíjali predovšetkým nevinných kresťanov v rozsahu, aký sme už nevideli mnoho rokov,“ vyhlásil Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Ministerstvo obrany vykonalo množstvo perfektných úderov, ako to dokážu len Spojené štáty. Pod mojim vedením naša krajina nedovolí, aby radikálny islamský terorizmus prosperoval,“ dodal americký prezident.

Biely dom žiadne ďalšie podrobnosti ohľadom útoku neposkytol. Americký minister obrany Pete Hegseth však na platforme X svoj rezort pochválil a dodal, že „je vďačný za podporu a spoluprácu zo strany nigérijskej vlády“.

Trump ešte minulý mesiac americkému ministerstvu obrany nariadil, aby začalo plánovať potenciálnu vojenskú operáciu v Nigérii v reakcii na správy o prenasledovaní tamojších kresťanov, vysvetľuje AP.

Rezort diplomacie následne oznámil, že obmedzí víza pre Nigérijčanov a ich rodinných príslušníkov zapojených do masových vrážd a násilia páchaného proti kresťanom v tejto západoafrickej krajine.

Agentúra AP dodáva, že Spojené štáty nedávno označili Nigériu za „krajinu osobitného záujmu“ podľa zákona o medzinárodnej náboženskej slobode.

Zdroj: Info.sk, TASR
