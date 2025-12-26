  • Články
KĽDR: Kim Čong-un chce rozšíriť výrobu rakiet a granátov

  • DNES - 5:51
  • Soul
Severokórejský vodca Kim Čong-un predstavil plán na výstavbu nových zbrojoviek s cieľom rozšíriť výrobu rakiet a granátov, informovali v piatok štátne médiá.

Líder KĽDR zdôraznil, že zvýšenie ich výroby je kľúčové „pre posilnenie vojenskej odstrašujúcej sily“ krajiny. Upozornila na to agentúra Jonhap s odvolaním sa na severokórejskú agentúru KCNA, píše TASR.

Aby sme uspokojili budúce požiadavky raketových a delostreleckých síl Kórejskej ľudovej armády, je potrebné neustále zvyšovať úroveň modernizácie zbrojárskeho priemyslu zakladaním nových zbrojoviek podľa plánu,“ uviedol Kim.

Najmä sektor výroby rakiet a granátov má mimoriadny význam pre posilnenie našej vojenskej odstrašujúcej sily,“ dodal líder KĽDR.

Kim nové plány oznámil počas návštev podnikov, ktoré sú pre zbrojársky priemysel krajiny kľúčové. Podľa KCNA severokórejský vodca potvrdil, že plány na výstavbu nových zbrojoviek budú schválené na nadchádzajúcom zjazde jeho Strany práce, ktorý je naplánovaný na začiatok budúceho roka, uvádza Jonhap.

Severokórejské štátne médiá vo štvrtok informovali, že Kim si prezrel aj 8700-tonovú „strategickú riadenú raketovú ponorku s jadrovým pohonom“, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe.

Líder KĽDR dlhodobo vyzýval na rozšírenie výroby rakiet a granátov. Podľa agentúry Jonhap to vyvolalo špekulácie, že tento krok súvisí s vývozom severokórejských zbraní do Ruska.

Zdroj: Info.sk, TASR
