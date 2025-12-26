  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 26.12.2025Meniny má Štefan
Bratislava

Podľa moderátora Kimmela vládne v USA tyrania

  • DNES - 5:49
  • Londýn
Podľa moderátora Kimmela vládne v USA tyrania

Americký komik Jimmy Kimmel kritizoval prezidenta USA Donalda Trumpa vo svojom vianočnom prejave adresovanom britskému publiku, ktorý vo štvrtok odvysielala stanica Channel 4. Okrem iného v ňom varoval pred nárastom fašizmu v USA.

Stanica Channel 4 už od roku 1993 vysiela 25. decembra tzv. Alternatívne vianočné posolstvo (The Alternative Christmas Message) ako protiklad ku každoročnému televíznemu prejavu britského monarchu.

Z pohľadu fašizmu môžem povedať, že tento rok bol naozaj skvelý. Tyrania tu prekvitá,“ vyhlásil v tohtoročnom posolstve Kimmel.

Moderátorovu nočnú šou Jimmy Kimmel Live! v septembri pozastavila americká televízna stanica ABC po tom, ako obvinil americkú pravicu zo zneužitia vraždy konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka vo svoj prospech. ABC však šou po týždni znovu zaradila do programu, čo Trump otvorene kritizoval.

Možno ste čítali v novinách, že prezident mojej krajiny by ma rád umlčal, pretože ho neobdivujem tak, ako by chcel byť obdivovaný. Americká vláda mne a spoločnosti, pre ktorú pracujem, pohrozila a zrazu sme boli mimo éteru. Ale viete, čo sa stalo? Stal sa vianočný zázrak,“ uviedol Kimmel v prejave.

Podľa moderátora protestovali proti tlaku Trumpovej administratívy a za slobodu prejavu v krajine „milióny“ ľudí a jeho šou sa vďaka tomu vrátila „silnejšia ako kedykoľvek predtým“.

Americký komik vo svojom prejave Britov varoval, že umlčovanie kritikov sa nedeje iba v Rusku alebo v Severnej Kórei. Obyvateľov Spojeného kráľovstva tiež vyzval, aby to s Američanmi nevzdávali. „Momentálne prechádzame trochu kolísavým obdobím, ale dáme sa do poriadku. Možno to tak nevyzerá, ale máme vás radi,“ podotkol Kimmel.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nigéria potvrdila útok Spojených štátov na „teroristické ciele“ v krajine

Nigéria potvrdila útok Spojených štátov na „teroristické ciele“ v krajine

DNES - 6:13Zahraničné

Nigérijské ministerstvo zahraničných vecí v piatok v skorých ranných hodinách potvrdilo, že Spojené štáty zaútočili na „teroristické ciele“ v severozápadnej časti krajiny.

Kalifornia stále bojuje s búrkami a silným dažďom

Kalifornia stále bojuje s búrkami a silným dažďom

DNES - 6:11Zahraničné

Štát Kalifornia na západe USA zasiahli silné prívalové dažde vyvolané sériou búrok a spôsobili rozsiahle povodne a zosuvy pôdy.

Trump: USA zaútočili na jednotky Islamského štátu v severozápadnej Nigérii

Trump: USA zaútočili na jednotky Islamského štátu v severozápadnej Nigérii

DNES - 6:05Zahraničné

Prezident Spojených štátov Donald Trump vo štvrtok oznámil, že americké ozbrojené sily zasiahli proti jednotkám džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v severozápadnej Nigérii.

KĽDR: Kim Čong-un chce rozšíriť výrobu rakiet a granátov

KĽDR: Kim Čong-un chce rozšíriť výrobu rakiet a granátov

DNES - 5:51Zahraničné

Severokórejský vodca Kim Čong-un predstavil plán na výstavbu nových zbrojoviek s cieľom rozšíriť výrobu rakiet a granátov, informovali v piatok štátne médiá.

Vosveteit.sk
Týchto 5 Android funkcií Google potichu odstránil z Android telefónov. Tieto funkcie už vo svojom smartfóne nenájdešTýchto 5 Android funkcií Google potichu odstránil z Android telefónov. Tieto funkcie už vo svojom smartfóne nenájdeš
Budeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo životaBudeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo života
Gravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realituGravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realitu
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhaliNový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedciŽiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
AKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikovAKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikov
Americké autonómne stíhačky dostanú prelomový radar PhantomStrike: Bojisko uvidia lepšie než kedykoľvek predtýmAmerické autonómne stíhačky dostanú prelomový radar PhantomStrike: Bojisko uvidia lepšie než kedykoľvek predtým
Liek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší životLiek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší život
Človek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenúČlovek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenú
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP