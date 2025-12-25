Štyroch členov jednej rodiny našli mŕtvych vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku
20:33
- Ženeva
Štyroch členov jednej rodiny našli mŕtvych na Štedrý deň vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku, uviedla vo štvrtok tamojšia polícia.
Spočiatku bolo objavené len jedno telo na brehu rieky Rýn pri meste Sevelen vo švajčiarskom kantóne St. Gallen, neďaleko Lichtenštajnska. Polícia telo identifikovala ako 41-ročného muža pochádzajúceho z Lichtenštajnska.
Ukázalo sa, že išlo o vedúceho zamestnanca obce Triesen, ktorého pred niekoľkými dňami suspendovali pre nezrovnalosti v účtovníctve, uviedla polícia podľa agentúry Reuters.
Až neskôr našli tri ďalšie telá v lichtenštajnskom hlavnom meste Vaduz. Polícia zistila, že v prípade obetí ide o príbuzných.
Z výsledkov počiatočnej fázy vyšetrovania vyplýva, že obeťami nájdenými vo Vaduze sú mužov 73-ročný otec, 68-ročná matka a 45-ročná sestra, píše DPA.
Ani polícia v St. Gallene, ani polícia v Lichtenštajnsku pôvodne nezverejnila príčiny úmrtí. Lichtenštajnská polícia zdôraznila, že obyvateľstvu nehrozí žiadne nebezpečenstvo.
Lichtenštajnsko je malé nezávislé vnútrozemské kniežatstvo medzi Švajčiarskom a Rakúskom s približne 40.000 obyvateľmi, dodáva DPA.
