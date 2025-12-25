  • Články
Štvrtok, 25.12.2025
Bratislava

Štyroch členov jednej rodiny našli mŕtvych vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku

  • DNES - 20:33
  • Ženeva
Štyroch členov jednej rodiny našli mŕtvych vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku

Štyroch členov jednej rodiny našli mŕtvych na Štedrý deň vo Švajčiarsku a Lichtenštajnsku, uviedla vo štvrtok tamojšia polícia.

Spočiatku bolo objavené len jedno telo na brehu rieky Rýn pri meste Sevelen vo švajčiarskom kantóne St. Gallen, neďaleko Lichtenštajnska. Polícia telo identifikovala ako 41-ročného muža pochádzajúceho z Lichtenštajnska.

Ukázalo sa, že išlo o vedúceho zamestnanca obce Triesen, ktorého pred niekoľkými dňami suspendovali pre nezrovnalosti v účtovníctve, uviedla polícia podľa agentúry Reuters.

Až neskôr našli tri ďalšie telá v lichtenštajnskom hlavnom meste Vaduz. Polícia zistila, že v prípade obetí ide o príbuzných.

Z výsledkov počiatočnej fázy vyšetrovania vyplýva, že obeťami nájdenými vo Vaduze sú mužov 73-ročný otec, 68-ročná matka a 45-ročná sestra, píše DPA.

Ani polícia v St. Gallene, ani polícia v Lichtenštajnsku pôvodne nezverejnila príčiny úmrtí. Lichtenštajnská polícia zdôraznila, že obyvateľstvu nehrozí žiadne nebezpečenstvo.

Lichtenštajnsko je malé nezávislé vnútrozemské kniežatstvo medzi Švajčiarskom a Rakúskom s približne 40.000 obyvateľmi, dodáva DPA.

Zdroj: Info.sk, TASR
