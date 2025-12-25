  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 25.12.2025Dnes je 1. Sviatok vianocný
Bratislava

V Prievidzi našli muža bez známok života, príčiny jeho úmrtia vyšetrujú

  • DNES - 19:31
  • Prievidza
V Prievidzi našli muža bez známok života, príčiny jeho úmrtia vyšetrujú

Muža bez známok života našli vo štvrtok ráno v Prievidzi.

Polícia príčiny jeho úmrtia vyšetruje, začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Potvrdila to vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.

Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné v súčasnej dobe poskytnúť viac informácií,“ uviedla Krajčíková.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ: Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom

SHMÚ: Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom

DNES - 16:57Domáce

Na horách treba od piatka (26. 12.) počítať so silnejším vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.

Policajti asistovali pri prevoze srdca ešte cez neotvorený tunel Višňové

Policajti asistovali pri prevoze srdca ešte cez neotvorený tunel Višňové

DNES - 15:37Domáce

Policajti z diaľničného oddelenia Kunovec asistovali záchrannej zdravotnej službe pri transporte ľudského srdca z Univerzitnej nemocnice Martin na transplantáciu do Bratislavy.

Najvhodnejšou potravou pre väčšinu vtákov na kŕmidlách sú olejnaté semená

Najvhodnejšou potravou pre väčšinu vtákov na kŕmidlách sú olejnaté semená

DNES - 9:00Domáce

Počas silných mrazov možno prikrmovať vtáky. V prípade oteplenia a odmäku treba intenzitu kŕmenia znížiť.

Viliam Judák: Každé Vianoce sú vždy originálne a nové, s novým posolstvom

Viliam Judák: Každé Vianoce sú vždy originálne a nové, s novým posolstvom

DNES - 8:57Domáce

Nitriansky biskup Viliam Judák želá všetkým ľuďom dobrej vôle, aby sa počas Vianoc napriek všetkému zhonu zastavili.

Vosveteit.sk
Budeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo životaBudeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo života
Gravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realituGravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realitu
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhaliNový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Žiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedciŽiješ v evolučnej pasci. Ľudia sú stvorení pre prírodu, nie pre moderný život. Následky na zdraví vidíme každý deň, hovoria vedci
AKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikovAKTUÁLNE: Prichádza dlho žiadaná funkcia. Google konečne dovolí zmeniť Gmail adresu, no má to niekoľko háčikov
Americké autonómne stíhačky dostanú prelomový radar PhantomStrike: Bojisko uvidia lepšie než kedykoľvek predtýmAmerické autonómne stíhačky dostanú prelomový radar PhantomStrike: Bojisko uvidia lepšie než kedykoľvek predtým
Liek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší životLiek na spomalenie starnutia môžeme mať priamo v sebe: Špeciálne imunitné bunky nám môžu priniesť dlhší život
Človek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenúČlovek ustupuje do úzadia: Drony od Lockheedu dostali AI, ktorá všetko naplánuje. Veliteľ už len dá zelenú
Zem má vlastný „termostat“. Vedci objavili mechanizmus, ktorý ju môže zmeniť na snehovú guľu. A nie je to dobrá správaZem má vlastný „termostat“. Vedci objavili mechanizmus, ktorý ju môže zmeniť na snehovú guľu. A nie je to dobrá správa
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP