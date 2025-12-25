Zelenskyj hovoril s Witkoffom a Kushnerom, poďakoval im za konštruktívnosť

  • Články
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že telefonoval s osobitným vyslancom amerického prezidenta Steveom Witkoffom a zaťom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom, ktorí pôsobia ako americkí vyjednávači v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Zelenskyj uviedol, že viedli veľmi dobrý rozhovor, a obom poďakoval za konštruktívny prístup a intenzívne úsilie.

Skutočne pracujeme 24 hodín denne, sedem dní v týždni, aby sme urýchlili koniec tejto brutálnej ruskej vojny proti Ukrajine a aby sme zaistili, že všetky dokumenty a kroky sú realistické, účinné a spoľahlivé,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.

Doplnil, že k telefonickému rozhovoru s Američanmi sa pripojili aj ďalší ukrajinskí predstavitelia vrátane hlavného ukrajinského vyjednávača Rustema Umerova. Ten bude s Witkoffom a Kushnerom hovoriť osobitne ešte vo štvrtok. „Veríme, že toto je správny prístup – nestratiť ani jediný deň ani jedinú príležitosť, ktorá môže priblížiť výsledok,“ uviedol.

Na stole sú teraz podľa hlavy ukrajinského štátu návrhy, ktoré môžu prispieť trvalému mieru na Ukrajine. „Skutočná bezpečnosť, skutočná obnova a skutočný mier sú to, čo všetci potrebujeme – Ukrajina, Spojené štáty, Európa a každý partner, ktorý nám pomáha. Dúfam, že dnešné vianočné postrehy a nápady, o ktorých sme diskutovali, sa ukážu ako užitočné,“ dodal Zelenskyj.

Ukrajinský prezident v utorok predstavil najnovšiu verziu 20-bodového amerického mierového plánu pre ukončenie vojny s Ruskom. Tento návrh už podľa neho nevyžaduje, aby sa Ukrajina formálne vzdala ambície vstúpiť do NATO, a počíta so silnými bezpečnostnými zárukami pre Kyjev a s ukrajinskou armádou o veľkosti 800.000 vojakov. Zástupcovia Ukrajiny a USA sa však zatiaľ nedokázali zhodnúť v otázkach ukrajinského územia a postavenia Záporožskej jadrovej elektrárne. O takto citlivých otázkach ale podľa Zelenského treba s USA hovoriť na úrovni prezidentov.

Zdroj: Info.sk, TASR
